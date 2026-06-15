الجزیره: سقوط آزاد وعده های پرطمطراق ترامپ در جنگ با ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر ، وبگاه شبکه خبری الجزیره با اشاره به تغییرات جدی در اهداف راهبردی دونالد ترامپ از ابتدای جنگ علیه ایران تا زمان اعلام رسمی توافق آتش بس نوشت که جنگی که با وعده‌های پرطمطراق و اهداف استراتژیک بلندپروازانه آمریکا آغاز شد، با معامله‌ای متفاوت از آنچه در ابتدا اعلام شده بود، به پایان رسید؛ به نحوی که نشان دهنده تغییر از استراتژی «براندازی حاکمیت ایران» به «مذاکره با حاکمیت ایران» بود.

الجزیره تصریح کرد که هنگامی که جنگنده‌های آمریکایی- صهیونیستی اولین حملات خود را به ایران در اواخر فوریه گذشته آغاز کردند، اهداف بزرگ آنها فقط و فقط شامل دو گزینه بود: تغییر حاکمیت ایران و از بین بردن برنامه هسته‌ای این کشور. اما با گسترش دامنه رویارویی، تعدد جبهه‌ها و ورود جنگ به مسیرهای غیرمنتظره، چالش‌های میدانی جدیدی پدیدار شد که برجسته‌ترین آنها هدف قرار دادن تأسیسات انرژی، بستن تنگه هرمز و حمله به نفتکش‌ها بود که واشنگتن و تل‌آویو را مجبور به بازتعریف اولویت‌های جنگ کرد.

در پی این تحولات، اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص اهداف جنگ دچار تناقض شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران جزو اهداف اصلی جنگ نبوده است. وی تلاش کرد اهداف جنگ را به نابودی نیروی هوایی و دریایی ایران و کاهش چشمگیر توانایی تهران در پرتاب موشک، و نابودی کارخانه‌های تولید موشک‌ها و پهپادهای بیشتر تقلیل دهد.

ترامپ در این مدت بارها تهدید می کرد که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد و جزیره خارک و تأسیسات نفتی حیاتی آن را تحت کنترل خواهد گرفت و سپس با لحنی ملایم‌تر از تهدیدات خود عقب نشینی می‌کرد و می‌گفت که مذاکرات در حال پیشرفت است و زمان امضای توافق ممکن است به زودی اعلام شود.

ترامپ در طول این جنگ «حمایت کامل واشنگتن» از کردهای جدایی طلب برای شعله‌ور کردن شورش‌های مردمی در ایران را فاش کرد و در ادامه با توجه به ناکارآمدی این گروه‌ها به «مخالفت قاطع» با مشارکت آنها در روند براندازی تغییر موضع داد.

تحلیلگران معتقدند که تنها مبنای ثابت در استراتژی ترامپ در جنگ با ایران «عدم ثبات» بود

آتش بس از نگاه رژیم صهیونیستی نیز تفاوت چندانی با دیدگاه آمریکا ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که اسرائیل بهای سنگینی پرداخته است، زیرا در آغاز جنگ تمایل به پایان دادن به تهدید ایران را اعلام کرد، اما در نهایت به این اعتراف رسید که تهدید ادامه دارد و پایان نیافته است. نتانیاهو گفت که ایران هنوز قادر به پرتاب موشک است.

الجزیره تصریح کرد که در طول تقریباً ۴ ماه، محاسبات ترامپ به تدریج شکست خورد، زیرا رهبری ایران توانایی تحمل حملات نظامی را نشان داد و در بستن تنگه هرمز و فلج کردن بازارهای جهانی انرژی موفق شد و کار به جایی رسید که اختلاف عمیقی بین ترامپ و نتانیاهو ایجاد شد، تا حدی که او را مجبور کرد در روز تولد هشتاد سالگی‌اش در مقابل خبرنگاران به او توهین کند.

کارشناسان آمریکایی: توافق، تهران را در موقعیت قدرت قرار داد

کارشناسان آمریکایی معتقدند که توافق با ایران، تهران را در موقعیت قدرت قرار می‌دهد، چرا که این کشور همچنان موشک‌های بالستیک و پهپادهای خود را در اختیار دارد. «برایان کاتولیس» پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه، گفت که ترامپ و دولت او مدعی شدند که ایران با عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای موافقت کرده است، اما مقامات ایرانی اعلام کردند که مذاکرات دشوار در مورد برنامه هسته‌ای آنها در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و تنها پس از رفع محاصره دریایی آمریکا از بنادرشان انجام خواهد شد.

الجزیره در پایان این مقاله تاکید کرد که ۶۰ روز آینده به عنوان یک آزمون حیاتی برای هر دو طرف باقی می‌ماند، زیرا مهمترین مسائل اساسی که در اهداف اعلام شده بودند، به تعویق افتاده‌اند. سوالی که هم اکنون مطرح است این است که آیا این توافق شکننده موفق به ایجاد مرحله جدیدی از بازدارندگی خواهد شد، یا اینکه به تعویق انداختن پرونده‌های اساسی تنها یک استراحت، قبل از دور بعدی درگیری ها است؟