سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین چالشهای این باشگاه و وضعیت برنامههای المپیادها توضیح داد و گفت: روند استقلال باشگاه دانش پژوهان جوان از سال ۱۴۰۱ بوده است و هر مجموعهای که بهصورت مستقل فعالیت میکند به طور طبیعی با چالشهایی روبهروست، اما بخش عمده مشکلاتی که در سالهای اخیر وجود داشت، برطرف شده است.
حسینی در تشریح مهمترین نیازهای اولیه باشگاه افزود: در ابتدا مهمترین چالش، نبود فضای مناسب برای آموزش تیمهای ملی بود؛ از جمله خوابگاه، فضای اداری، کلاسهای آموزشی، آزمایشگاه و امکانات رفاهی. خوشبختانه با اختصاص امکانات لازم، اکنون این زیرساختها فراهم شده و باشگاه در وضعیت مناسبی از نظر فضا و امکانات قرار دارد.
وی همچنین به موضوع بودجه اشاره کرد و گفت: باشگاه توانسته ردیف بودجه مستقل در ساختار بودجه کشور دریافت کند که این موضوع یک دستاورد مهم محسوب میشود و به تثبیت جایگاه و فعالیتهای آن کمک کرده است.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان در ادامه به مسئله معافیت مدالآوران المپیادها از کنکور سراسری پرداخت و اظهار کرد: در برخی رشتهها مانند المپیاد ریاضی، اقتصاد و هوش مصنوعی، این معافیت برای مدالآوران اعمال شده و این موضوع بخش مهمی از دغدغه دانشآموزان را برطرف کرده است.
با این حال وی متذکر شد: در برخی رشتهها مانند علوم زمین و جغرافیا، مدالآوران همچنان از امتیاز معافیت برخوردار نیستند. همچنین همزمانی آزمونهای المپیاد جهانی با کنکور سراسری در برخی موارد باعث ایجاد مشکل برای دانشآموزان میشود و لازم است برای حل این موضوع تدابیری اندیشیده شود تا این دانشآموزان بتوانند بدون دغدغه در هر دو مسیر فعالیت کنند.
حسینی به همزمانی امتحانات و آزمونهای المپیاد اشاره و خاطر نشان کرد: مرحله دوم المپیادهای علمی امسال در تاریخ ۳۱ خرداد و اول و دوم تیر برگزار میشود و امتحانات نهایی از حدود ۲۱ تیر آغاز خواهد شد. با توجه به فاصله حدود ۲۰ روزه بین این دو بازه، این زمان برای دانشآموزان توانمند کافی است تا بتوانند پس از المپیاد، بر امتحانات نهایی خود نیز تمرکز کنند.
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