به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد گفت: تعداد شرکت‌کنندگان این آزمون‌ها در سال جاری از مرز ۱۲۰ هزار نفر عبور کرده است که بالاترین میزان مشارکت در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به دیدار هفته گذشته با وزیر آموزش و پرورش پیش از برگزاری آزمون‌های مرحله اول المپیادهای علمی اظهار کرد: این افزایش چشمگیر مشارکت با حمایت‌ها و تأکیدات وزیر آموزش و پرورش و اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های تشویقی برای مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، مدیران مناطق و مدیران مدارس محقق شد.

به گفته حسینی، در قالب این برنامه، استان‌ها و مناطق آموزشی برتر و همچنین مدارس برتر از نظر تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به جمعیت دانش‌آموزی، میزان رشد مشارکت نسبت به سال گذشته و تعداد پذیرفته‌شدگان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همین رویکرد سبب شد تعداد داوطلبان آزمون‌های مرحله اول المپیادهای علمی با جهشی چند ده هزار نفری همراه شود و رکورد ۱۰ سال اخیر شکسته شود.

وی با اشاره به آمار مشارکت استان‌ها افزود: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد استان خراسان شمالی بیشترین میزان مشارکت را نسبت به جمعیت دانش‌آموزی خود در آزمون‌های مرحله اول داشته است. پس از آن، استان‌های مازندران و خراسان جنوبی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

حسینی این دستاورد را به‌ویژه برای استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی حائز اهمیت دانست و گفت: این استان‌ها معمولاً در ذهن بسیاری از افراد جزو مناطق کمتر برخوردار از نظر امکانات آموزشی و فعالیت‌های المپیادی تلقی می‌شوند، اما نتایج امسال نشان داد ظرفیت‌های علمی ارزشمندی در این مناطق وجود دارد و بسیاری از پیش‌فرض‌های رایج در این زمینه نیازمند بازنگری است.

۱۲۰ هزار شرکت‌کننده در ۱۴ رشته المپیاد علمی

وی ادامه داد: از میان بیش از ۱۲۰ هزار شرکت‌کننده در ۱۴ رشته المپیاد علمی، پذیرفته‌شدگان مرحله اول نیز توزیع قابل توجهی در استان‌های مختلف داشته‌اند. بر اساس شاخص تعداد پذیرفته‌شدگان نسبت به جمعیت استان، خراسان شمالی در رتبه نخست، شهر تهران در رتبه دوم، خراسان جنوبی در رتبه سوم و مازندران در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تصریح کرد: در استان خراسان شمالی به ازای هر ۱۰۰ دانش‌آموز شرکت‌کننده، بیشترین تعداد قبولی مرحله اول المپیادهای علمی کشور ثبت شده است. همچنین تهران، خراسان جنوبی و مازندران نیز عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته‌اند و فاصله معناداری با بسیاری از استان‌های دیگر نشان می‌دهند.

حسینی با تأکید بر اهمیت این آمار گفت: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد حرکت علمی در میان دانش‌آموزان، به‌ویژه در استان‌هایی که کمتر برخوردار تلقی می‌شوند، با سرعت قابل توجهی در حال رشد است. این روند امیدواری‌ها را برای شناسایی استعدادهای برجسته علمی در سراسر کشور طی سال‌های آینده افزایش می‌دهد.

وی با قدردانی از همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مدارس سراسر کشور خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد توزیع متوازن فرصت‌های المپیادی در همه استان‌های کشور و شناسایی استعدادهای برتر بدون توجه به محدودیت‌های جغرافیایی است تا تمامی دانش‌آموزان مستعد بتوانند از فرصت‌های برابر برای حضور در عرصه‌های علمی برخوردار شوند.

حسینی گفت: به دلیل تبعات ناشی از شرایط جنگی کشور، امکان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقرر وجود نداشت، اما با حمایت‌های شورای عالی امنیت ملی، آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی در سطح کشور برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون‌های مرحله دوم

حسینی گفت: آزمون‌های مرحله دوم در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود. تعداد داوطلبان راه‌یافته به این مرحله، که در آزمون مرحله اول پذیرفته شده‌اند، حدود ۱۳ هزار نفر است و آزمون‌ها در ۹۰ حوزه امتحانی، عمدتاً در مراکز استان‌ها، برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری المپیادها پیش از آغاز آزمون‌های نهایی، به تعیین تکلیف مدال‌آوران و استعدادهای برتر کشور کمک شایانی می‌کند. از اواخر هفته جاری نیز فرایند صدور کارت ورود به جلسه آغاز خواهد شد و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش، کارت خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به مصوبات جدید در حوزه المپیادهای علمی اظهار داشت: معافیت مدال‌آوران طلای المپیادهای هوش مصنوعی و مدیریت، اقتصاد و حکمرانی از طریق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در دوران جنگ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

حسینی توضیح داد: پس از ۲۱ سال، دو المپیاد هوش مصنوعی و مدیریت، اقتصاد و حکمرانی به فهرست المپیادهای دارای امتیازات ویژه ورود به دانشگاه اضافه شدند و تعداد این المپیادها از هفت به ۹ المپیاد افزایش یافت. این اتفاق گامی مهم در توسعه نظام شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر کشور محسوب می‌شود.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر آموزش و پرورش، بیان کرد: همراهی و پیگیری مستمر مسئولان موجب شد این مطالبه مهم به نتیجه برسد.

وی درباره یکی دیگر از مصوبات مهم حوزه المپیادها بیان کرد: موضوع معافیت برگزیدگان المپیادهای علمی از تأثیر آزمون‌های نهایی پایه یازدهم نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر این اساس، برای برگزیدگان المپیادهای علمی مصوب شورا، تأثیر آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم جایگزین پایه یازدهم خواهد شد.

اجرای سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها

حسینی اظهار کرد: پس از اجرای سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها، شاهد کاهش حدود ۳۶ هزار نفری شرکت‌کنندگان در المپیادهای علمی بودیم. از این رو، مصوبه جدید می‌تواند نقش مهمی در تقویت انگیزه دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های علمی ایفا کند.

وی افزود: همچنین امتیازات ورود به دانشگاه برای دارندگان مدال نقره و برنز المپیادهای هوش مصنوعی و مدیریت، اقتصاد و حکمرانی در رشته‌های مرتبط به تصویب رسیده است. تعیین جزئیات اجرایی این مصوبه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار شده و با تشکیل جلسات تخصصی، امتیازات لازم برای این مدال‌آوران نیز تصویب شده است.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان خاطرنشان کرد: مجموعه این مصوبات و حمایت‌ها می‌تواند به گسترش فرهنگ المپیادی در کشور کمک کند. هدف‌گذاری ما این است که تعداد شرکت‌کنندگان مرحله اول المپیادهای علمی در سال آینده از ۱۵۰ هزار نفر فراتر رود.

حسینی به اعزام تیم‌های ملی المپیادهای دانش‌آموزی به مسابقات جهانی اشاره کرد و تصریح کرد: هر سال از ابتدای تابستان اعزام تیم‌های ملی به رقابت‌های جهانی آغاز می‌شود و امسال نیز با وجود شرایط جنگی، تلاش شد روند آموزش و آماده‌سازی دانش‌آموزان کمترین آسیب را ببیند.

وی افزود: حدود سه روز پس از آغاز جنگ، برنامه‌های آموزشی از سر گرفته شد و حتی در ایام تعطیلات نیز آموزش دانش‌آموزان متوقف نشد. همچنین در فروردین و اردیبهشت‌ماه، آزمون‌های انتخابی تیم‌های ملی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به‌صورت متمرکز برگزار شد.

وی اظهار کرد: اعضای تیم‌های ملی هم‌اکنون در دوره‌های فشرده آموزشی و آزمایشگاهی حضور دارند. برخی رشته‌ها از جمله زیست‌شناسی و شیمی نیازمند آموزش‌های عملی و آزمایشگاهی هستند و در رشته‌هایی مانند اقتصاد نیز دوره‌های آموزشی به‌صورت حضوری در حال برگزاری است.

حسینی گفت: نخستین اعزام تیم‌های ملی المپیادی از هفته آینده آغاز خواهد شد. تیم ملی المپیاد ریاضی روز یکشنبه راهی چین می‌شود و اعضای این تیم پیش از برگزاری رقابت‌ها، در یک دوره آموزشی مشترک با تیم ملی چین شرکت خواهند کرد.

وی افزود: تیم ملی المپیاد فیزیک نیز ۱۳ تیرماه به کلمبیا اعزام می‌شود. همچنین تیم‌های ملی زیست‌شناسی و مدیریت، اقتصاد و حکمرانی در ادامه تابستان در رقابت‌های جهانی حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: در مردادماه نیز اعزام تیم‌های ملی المپیادهای زبان‌شناسی، هوش مصنوعی، کامپیوتر، جغرافیا و علوم زمین به کشورهای چین، رومانی، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه و ایتالیا انجام خواهد شد.

حضور دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانی با نمادهای هویتی

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به دستاوردهای المپیادی کشور در سال گذشته گفت: عملکرد تیم‌های ملی المپیادهای علمی ایران در رقابت‌های جهانی، سالی درخشان و به‌یادماندنی را برای جامعه علمی کشور رقم زد. از افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی و نمادینی که در عرصه بین‌المللی انجام شد، همگی موجب ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه شدند.

حسینی افزود: حضور دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانی با نمادهای هویتی و ملی همراه بود. از جمله تیم‌های ملی المپیاد فیزیک و ریاضی با در دست داشتن تصاویر شهدای کودک جنگ ۱۲ روزه و شهدای هسته‌ای کشور، پیام ملت ایران را به جامعه جهانی منتقل کردند. همچنین برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط رتبه اول یکی از المپیادهای جهانی، از جمله صحنه‌های ماندگار سال گذشته بود.

وی اظهار کرد: اهمیت این موفقیت‌ها تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی‌های خود به دستاوردهای علمی نخبگان اشاره کردند. در ادامه این روند، ۲۸ مهرماه سال گذشته آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی و ورزشی با حضور مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد که نشان‌دهنده جایگاه ویژه مدال‌آوران علمی در کشور است.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار خطاب به مدال‌آوران المپیادی تأکید کردند که در شرایط جنگ نرم، دشمن تلاش می‌کند ایران را کشوری ضعیف و فاقد دستاورد معرفی کند، اما موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های جهانی، پاسخی قاطع به این روایت‌سازی‌هاست و هر افتخار علمی به نام ایران ثبت می‌شود.

حسینی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت‌های سال جاری گفت: امیدواریم با تلاش دانش‌پژوهان، اساتید، کادر باشگاه دانش‌پژوهان جوان و حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش، امسال نیز شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری در رقابت‌های جهانی باشیم.

وی از نام‌گذاری کاروان اعزامی تیم‌های ملی المپیادهای علمی کشور با عنوان کاروان مدرسه میناب، خبر داد و افزود: تمامی تیم‌های ملی المپیادی ایران در سال جاری با این عنوان در رقابت‌های جهانی حضور خواهند یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود آیین بدرقه این تیم‌ها همراه با رونمایی از نماد و پیراهن اختصاصی کاروان، هشتم تیرماه در باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزار شود.

المپیاد بین‌المللی هندسه ایران با مدیریت و سیاست‌گذاری نخبگان ایرانی

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در ادامه به دستاوردهای بین‌المللی ایران در حوزه برگزاری المپیادها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر از جایگاه شرکت‌کننده صرف عبور کرده و به یکی از بازیگران اثرگذار عرصه المپیادهای علمی جهان تبدیل شده است.

حسینی افزود: سال گذشته المپیاد بین‌المللی هندسه ایران با مدیریت و سیاست‌گذاری نخبگان ایرانی به‌صورت همزمان در ۳۰۰ شهر جهان برگزار شد. همچنین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران با مشارکت ۷۳ کشور جهان برگزار شد و بسیاری از کشورهای صاحب‌نام علمی از جمله چین، آمریکا، فرانسه و انگلیس در آن حضور داشتند.

وی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این رویدادها، پذیرش سیاست‌گذاری علمی و اجرایی طراحی‌شده توسط نخبگان ایرانی از سوی کشورهای مختلف بوده است. امروز المپیادهای بین‌المللی هندسه و ترکیبیات ایران از نظر تعداد کشورهای شرکت‌کننده، در زمره ۱۰ المپیاد برتر جهان قرار دارند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان ادامه داد: کمیته المپیاد زیست‌شناسی ایران نیز سال گذشته رتبه سوم جهان را در حوزه فعالیت‌های علمی کسب کرد و جمهوری اسلامی ایران تا روزهای آینده میزبان برگزاری المپیاد جهانی زیست‌شناسی تحلیلی خواهد بود؛ رویدادی که می‌تواند جایگاه کشور را در عرصه آموزش و سنجش استعدادهای برتر جهان بیش از پیش تقویت کند.

حسینی با اشاره به نفوذ علمی نخبگان ایرانی در سطح بین‌المللی گفت: در حال حاضر مدال‌آوران و دانش‌پژوهان ایرانی در آموزش دانش‌آموزان بیش از ۱۵ کشور جهان نقش مستقیم دارند و بسیاری از منابع آموزشی، سؤالات و محتوای علمی تولیدشده در ایران در فرآیند انتخاب تیم‌های ملی سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برگزاری راهپیمایی‌ها، حضور در برنامه‌های تبیینی و ایجاد غرفه‌های معرفی دستاوردهای علمی کشور

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در کمیته‌های علمی و اجرایی المپیادهای جهانی نیز حضور مؤثری دارد. برای نمونه، امسال نوید ستاری به عنوان نخستین مسلمان در تاریخ بیش از ۶۰ ساله المپیاد جهانی ریاضی، به عضویت کمیته طراحی سؤالات این رقابت‌ها درآمده است.

حسینی خاطرنشان کرد: برخی کتاب‌ها و منابع تألیف‌شده توسط اساتید ایرانی نیز در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باشگاه دانش‌پژوهان جوان به یکی از مؤثرترین نهادهای کشور در حوزه مرجعیت علمی بین‌المللی تبدیل شده است.



حسینی گفت: از آغاز جنگ تاکنون، بسیاری از مدال‌آوران المپیادهای علمی با احساس مسئولیت نسبت به کشور، در عرصه‌های مختلف تبیینی و اجتماعی حضور فعال داشته‌اند.

وی افزود: نخبگان و مدال‌آوران المپیادی با انتشار بیانیه‌هایی به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و عربی، تلاش کردند تصویر واقعی‌تری از شرایط کشور را به افکار عمومی جهان منتقل کنند. این بیانیه‌ها در رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بازتاب یافت.

وی ادامه داد: برگزاری راهپیمایی‌ها، حضور در برنامه‌های تبیینی و ایجاد غرفه‌های معرفی دستاوردهای علمی کشور از جمله اقدامات این دانش‌آموزان بوده است. آنان ابتدا در میدان صادقیه و سپس در مجموعه باغ کتاب تهران، با برپایی غرفه‌های معرفی پیشرفت‌های علمی ایران، به گفتگو با مردم پرداختند.

حسینی اظهار کرد: حضور مستقیم نخبگان در میان مردم و روایت دستاوردهای علمی کشور از زبان افرادی که خود در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند، تأثیرگذاری ویژه‌ای داشته و نشان داده است که نخبگان می‌توانند حلقه اتصال مؤثری میان جامعه و حاکمیت باشند.

وی گفت: تمامی این اقدامات برای باشگاه دانش‌پژوهان جوان ارزشمند است، زیرا دانش‌آموزان المپیادی نشان دادند علاوه بر موفقیت‌های علمی، نسبت به مسائل ملی و اجتماعی کشور نیز احساس مسئولیت دارند و تلاش می‌کنند نقش خود را در پیشرفت و سربلندی ایران ایفا کنند.

حسینی اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم در باشگاه دانش‌پژوهان جوان فرصت‌هایی فراهم شود تا خود نخبگان در جایگاه حل مسئله قرار بگیرند، مسائل واقعی را از نزدیک تجربه کنند و برای رفع چالش‌ها نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی افزود: در این راستا اقدامات متعددی انجام شده است. از جمله برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش تعداد شرکت‌کنندگان مرحله نخست المپیادهای علمی که هدف آن افزایش شمار داوطلبان از حدود ۱۲۰ هزار نفر به بیش از ۱۵۰ هزار نفر در سال‌های آینده است.

حسینی همچنین از شکل‌گیری یک بستر رسانه‌ای توسط دانش‌آموختگان المپیاد خبر داد و گفت: یکی از خلأهای موجود در فضای نخبگانی کشور، نبود بستری برای پیگیری دغدغه‌ها و مسائل این حوزه توسط خود نخبگان بود. بر همین اساس، جمعی از فارغ‌التحصیلان باشگاه با راه‌اندازی مجموعه‌ای تحت عنوان «صدا و دوربین باشگاه» تلاش می‌کنند اخبار و رویدادهای مرتبط با المپیادهای علمی و حوزه نخبگانی کشور را به جامعه نخبگان منتقل کنند و مسائل این حوزه را مورد توجه قرار دهند.

وی با قدردانی از فعالیت این گروه افزود: خوشحالیم که دانش‌پژوهان توانمند و مدال‌آوران المپیادی در حوزه رسانه نیز وارد میدان شده‌اند و نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

برگزاری آزمون مرحله سوم المپیادهای علمی

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری آزمون مرحله سوم المپیادهای علمی، اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی باشگاه بر برگزاری آزمون مرحله دوم و اعزام تیم‌های ملی است. شورای باشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری مرحله سوم به جمع‌بندی نرسیده است. این احتمال وجود دارد که همانند برخی سال‌ها، آزمون مرحله سوم برگزار نشود و فرآیند تعیین مدال به‌صورت مستقیم انجام شود، اما تاکنون هیچ تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده و پس از تصویب در شورای باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره دوره تابستانی المپیادها نیز گفت: با توجه به زمان برگزاری آزمون مرحله دوم و فرآیند تصحیح آن، ناگزیر هستیم بخشی از دوره تابستان را به‌صورت مجازی برگزار کنیم. تلاش خواهیم کرد در صورت فراهم شدن شرایط، بخشی کوتاه از دوره به‌صورت حضوری برگزار شود تا دانش‌پژوهان بتوانند تعاملات اجتماعی و ارتباطات مؤثر میان اعضای هر دوره را تجربه کنند. همچنین آزمون‌های تعیین مدال که در پایان دوره برگزار می‌شود، به‌صورت حضوری در باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزار خواهد شد.

حسینی در ادامه به برخی پروژه‌های در دست اجرا توسط دانش‌آموختگان المپیاد اشاره کرد و گفت: طراحی محتوای آموزشی رایگان ویژه شرکت‌کنندگان آزمون مرحله اول از جمله پروژه‌هایی است که توسط فارغ‌التحصیلان باشگاه در حال انجام است و امیدواریم فرآیند تولید و ضبط آن به‌زودی آغاز شود.

وی افزود: همچنین گروهی از فارغ‌التحصیلان المپیادها در حال طراحی سامانه‌ای برای تصحیح آزمون‌های علمی هستند. امسال نیز فرآیند تصحیح آزمون‌های مرحله اول با مشارکت جمعی از دانش‌آموختگان باشگاه انجام شده است.

به گفته وی، گروه دیگری از فارغ‌التحصیلان در حوزه توسعه روابط بین‌الملل باشگاه و همکاری با سایر کشورها فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر نیز در زمینه آموزش المپیادهای علمی، تیم‌های ملی و دوره‌های تابستانی نقش‌آفرینی دارند.

حسینی متذکر شد: زمانی که برای نخستین‌بار در برخی رقابت‌های بین‌المللی شرکت کردیم، صرف حضور و کسب تجربه برای ما اهمیت داشت، اما امروز سطح انتظارات کشور به‌مراتب بالاتر رفته است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در برخی رشته‌های المپیادی افزود: برای مثال در المپیاد اقتصاد که حدود پنج سال پیش وارد آن شدیم، سال گذشته موفق شدیم در میان ۵۴ کشور شرکت‌کننده رتبه دهم را کسب کنیم. این دستاورد قابل توجه است، اما به آن رضایت نداریم و معتقدیم ظرفیت کشور بیش از این است. جایگاهی که امروز به آن رسیده‌ایم، آرزوی بسیاری از کشورهای منطقه است، اما هدف ما حضور مستمر در جمع ۱۰ کشور برتر جهان و ارتقای جایگاه علمی کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

حسینی درباره پیوند مدال‌آوران المپیادهای علمی با بدنه اجرایی و حاکمیتی کشور نیز اظهار کرد: فلسفه وجودی باشگاه، ایجاد بستری برای حضور، رشد و نقش‌آفرینی نخبگان است. پس از احیای باشگاه، در گام نخست باید برخی زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم را فراهم می‌کردیم و اکنون در حال ایجاد موقعیت‌هایی هستیم که دانش‌آموختگان و مدال‌آوران بتوانند در فضای واقعی کشور ایفای نقش کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های باشگاه، اتصال نخبگان به حوزه‌های تصمیم‌سازی و حکمرانی است. در همین راستا طرحی با همکاری وزیر آموزش و پرورش در حال پیگیری است تا از ظرفیت نخبگان علمی در لایه‌های مختلف مدیریتی و کارشناسی کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: امروز نمونه‌هایی از این رویکرد را شاهد هستیم؛ به‌گونه‌ای که برخی مدیران ارشد کشور از ظرفیت مدال‌آوران المپیاد به‌عنوان مشاور استفاده می‌کنند. هدف ما این است که هرجا به نیروی انسانی نخبه نیاز وجود دارد، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت فراهم شود. البته بخشی از این فرآیند نیازمند آموزش، کسب تجربه و طی کردن دوره‌های کارآموزی است تا نخبگان بتوانند مهارت‌های لازم برای حضور در عرصه‌های اجرایی و مدیریتی را نیز کسب کنند.

حسینی گفت: مهم‌ترین دغدغه ما در این شرایط، حفظ کیفیت آموزش و تداوم حضور دانش‌آموزان در رقابت‌های بین‌المللی بوده است. از ابتدای بروز شرایط جنگی، این پرسش مطرح بود که آیا امکان اعزام تیم‌های المپیادی وجود خواهد داشت یا خیر.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش، موضوع در سطوح مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و مجوزهای لازم برای اعزام تیم‌ها اخذ شد. حتی در سناریوی بسته بودن مرزهای هوایی کشور نیز پیش‌بینی شده بود که دانش‌آموزان از طریق کشورهای همسایه به محل برگزاری مسابقات اعزام شوند.

حسینی با اشاره به تأمین منابع مالی اعزام‌ها گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، خوشبختانه منابع مالی مورد نیاز تأمین شده و حمایت‌های لازم صورت گرفته است. در این زمینه از همکاری مجموعه وزارت آموزش و پرورش، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی می‌کنیم.

بودجه باشگاه نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافت

وی ادامه داد: از همان روزهای ابتدایی، رایزنی با کشورهای میزبان و سفارتخانه‌های مرتبط آغاز شد. برای اعزام تیم‌ها دو سناریو در نظر گرفته شده بود؛ نخست دریافت ویزا از طریق کشورهای ثالث و دوم، که اولویت اصلی ما بود، انجام مستقیم فرآیندهای مربوط به ویزا و سفر به‌منظور کاهش هزینه‌ها، کاهش فشار ناشی از دوری خانواده‌ها و همچنین کاهش مخاطرات احتمالی سفر.

وی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون در زمینه اخذ ویزا و هماهنگی‌های بین‌المللی با مشکل جدی مواجه نشده‌ایم و روند امور به‌خوبی در حال انجام است.

حسینی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های باشگاه ماهیت بین‌المللی دارد و نیازمند ارتباط مستمر با نهادها و کشورهای مختلف است. خوشبختانه دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی مورد نیاز برای انجام این هماهنگی‌ها برقرار بوده و در این زمینه نیز تاکنون چالش خاصی نداشته‌ایم.

حسینی اظهار داشت: المپیاد ترکیبیات ایران به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود و در حال حاضر ۷۳ کشور جهان در آن حضور دارند. طراحی سؤالات، فرآیند تصحیح، سیاست‌گذاری و مدیریت این رویداد توسط نخبگان ایرانی انجام می‌شود و سایر کشورها نیز با پذیرش چارچوب‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده از سوی ایران در این رقابت شرکت می‌کنند.

وی افزود: این رویداد در شمار ۱۰ المپیاد معتبر جهان قرار دارد و تاکنون درخواست‌های متعددی از کشورهای مختلف برای حضور در آن دریافت کرده‌ایم. در این زمینه با درخواست‌های کشورهای مختلف مطابق ضوابط موجود برخورد می‌شود و مسئله خاصی در این خصوص وجود ندارد.

حسینی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته در حوزه بودجه اظهار کرد: بودجه باشگاه نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته که تقریباً معادل دو برابر شدن اعتبارات است. این موضوع امیدوارکننده است و نشان می‌دهد نگاه حمایتی نسبت به حوزه نخبگانی تقویت شده است.

وی با بیان اینکه باشگاه دانش‌پژوهان جوان پیشنهاد بودجه‌ای بیشتری را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده بود، افزود: اگرچه افزایش اعتبارات اتفاق مثبتی است، اما همچنان با نیازهای واقعی باشگاه فاصله وجود دارد و این مسئله ممکن است اجرای بخشی از مأموریت‌های ما را با محدودیت مواجه کند.

وی تأکید کرد: باشگاه دانش‌پژوهان جوان متولی اعزام تیم‌های ملی المپیادهای علمی کشور است؛ تیم‌هایی که نماد رشد علمی و فناوری ایران محسوب می‌شوند و موفقیت‌های آنان نقش مهمی در ایجاد اعتماد به نفس ملی و انگیزه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان کشور دارد.

حسینی ادامه داد: حضور موفق دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی این پیام را منتقل می‌کند که جوانان ایرانی توان رقابت با برترین دانش‌آموزان و دانشجویان جهان را دارند. علاوه بر افتخارات علمی، این موفقیت‌ها تصویری واقعی و مثبت از ایران در سطح بین‌المللی ارائه می‌کند که ارزش آن فراتر از محاسبات مالی است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه المپیادهای علمی در حقیقت سرمایه‌گذاری برای افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد به نفس ملی و ارتقای جایگاه علمی کشور است و آثار آن در بلندمدت به مراتب فراتر از هزینه‌های انجام‌شده خواهد بود.

حسینی گفت: بسیاری از مدال‌آوران و دانش‌آموختگان المپیادها در سال‌های گذشته با فعالیت‌های علمی، آموزشی و فناورانه خود زمینه رشد و پیشرفت دیگران را فراهم کرده‌اند. اکنون وظیفه ما این است که شرایطی ایجاد کنیم تا این ظرفیت ارزشمند وارد عرصه‌های واقعی حل مسئله در کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های مهم کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان است. زمانی که دانش‌آموزی توانایی خود را در بالاترین سطوح علمی جهان اثبات کرده، باید فرصت‌های مناسبی برای رشد حرفه‌ای، کسب تجربه و نقش‌آفرینی در اختیار او قرار گیرد.

حسینی افزود: هدف باشگاه این است که با تعریف پروژه‌های واقعی و ایجاد موقعیت‌های عملی، زمینه رشد و تجربه‌اندوزی دانش‌پژوهان را فراهم کند تا این افراد در آینده بتوانند در مسئولیت‌های مهم علمی، مدیریتی و اجرایی کشور ایفای نقش کنند.

وی متذکر شد: حمایت از نخبگان و باشگاه دانش‌پژوهان جوان نباید صرفاً به‌عنوان یک هزینه تلقی شود، بلکه این حمایت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و تقویت نخبه‌پرورترین نهاد آموزشی کشور است؛ نهادی که وظیفه آن شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای برتر ایران به سمت حل مسائل ملی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی است.

حسینی با اشاره به آمار پذیرفته‌شدگان المپیادهای علمی کشور گفت: امسال ۱۳ هزار دانش‌آموز موفق به کسب مجوز حضور در مرحله دوم المپیادهای علمی شده‌اند و در آزمون‌های این مرحله شرکت خواهند کرد.

وی درباره امتیازات در نظر گرفته‌شده برای پذیرفته‌شدگان المپیادها افزود: با توجه به تعداد بالای پذیرفته‌شدگان مرحله دوم، امکان اختصاص برخی امتیازات مشابه سهمیه‌های محدود وجود ندارد، اما با همکاری و حمایت بنیاد ملی نخبگان، تمامی پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیادهای علمی در بنیاد ملی نخبگان دارای امتیاز خواهند بود و در صورت کسب حد نصاب‌های لازم می‌توانند از طرح‌ها و حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شوند.

حسینی این موضوع را یکی از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: این مصوبه پس از سال‌ها پیگیری و با حمایت بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسیده است.

وی درباره ترکیب جنسیتی پذیرفته‌شدگان المپیادها نیز گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود، نسبت پذیرفته‌شدگان دختر و پسر حدود ۴۰ به ۶۰ بوده است، هرچند آمار دقیق نیازمند بررسی نهایی است.

برگزاری المپیادهای بین‌المللی با مدل‌های کم‌هزینه‌تر

حسینی در ادامه به برگزاری المپیاد جهانی زیست‌شناسی تحلیلی اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید بسیاری از کشورها حرکت به سمت برگزاری المپیادهای بین‌المللی با مدل‌های کم‌هزینه‌تر و در عین حال استاندارد است. برگزاری حضوری المپیادهای جهانی هزینه‌های بسیار سنگینی به همراه دارد؛ به‌گونه‌ای که میزبانی المپیاد جهانی فیزیک در سال ۲۰۲۴ حدود دو میلیون دلار هزینه دربر داشته است.

وی افزود: به همین دلیل، المپیاد جهانی زیست‌شناسی تحلیلی نیز با الگویی طراحی شده که ضمن کاهش هزینه‌ها، استانداردهای لازم برای امنیت، سلامت و اعتبار آزمون حفظ شود. این مدل در کشورهای مختلف با استقبال مناسبی روبه‌رو شده و آثار مثبتی به همراه داشته است.

حسینی با بیان اینکه ثبت‌نام این رقابت بین‌المللی آغاز شده است، گفت: فرآیند ثبت‌نام حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و تا حدود یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق شبکه‌های تخصصی بین‌المللی المپیادها انجام شده و با توجه به جایگاه علمی ایران، استقبال مناسبی از این رویداد صورت گرفته است.

وی درباره اعزام تیم‌های ملی المپیاد نیز اظهار کرد: نخستین تیم اعزامی ایران در سال جاری، تیم المپیاد ریاضی خواهد بود که پیش از آغاز رقابت‌های جهانی، دوره‌ای آموزشی و آمادگی را در کشور چین پشت سر خواهد گذاشت. همچنین تیم المپیاد فیزیک از ۱۳ تیرماه در رقابت‌های جهانی حضور خواهد یافت و به احتمال زیاد نخستین نتایج بین‌المللی امسال از این رشته اعلام خواهد شد.

حسینی افزود: مراسم بدرقه تیم‌های ملی المپیاد با حضور اعضای تیم‌ها برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود سایر تیم‌های اعزامی نیز در این برنامه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به حضور بین‌المللی دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانی گفت: همان‌گونه که در سال گذشته تلاش شد هویت ملی و ظرفیت‌های کشور در عرصه‌های بین‌المللی معرفی شود، امسال نیز برنامه‌ریزی شده است تا تیم‌های اعزامی نقش فعال‌تری در تبیین واقعیت‌های کشور و معرفی توانمندی‌های علمی ایران ایفا کنند.

حسینی اظهار کرد: فرآیند طراحی سؤالات این رقابت‌ها از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شده و با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، کمیته‌های تخصصی و بین‌المللی مرتبط فعالیت خود را بدون وقفه ادامه داده‌اند.

وی ادامه داد: کمیته اجرایی این رقابت‌ها در حال بررسی تغییرات و برنامه‌های جدید برای دوره جاری است و تلاش خواهد شد متناسب با شرایط کشور، نقش‌آفرینی علمی و بین‌المللی ایران در این حوزه با قدرت بیشتری ادامه یابد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در پایان با اشاره به وضعیت تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم گفت: موضوع اعمال تأثیر مثبت نمرات پایه یازدهم برای دانش‌آموزان المپیادی، نتیجه تصمیمات و مصوبات پیشین بوده و از ماه‌ها قبل به دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی شده است. به همین دلیل، دانش‌آموزان المپیادی زودتر از بسیاری از داوطلبان از وضعیت خود آگاه بودند و برنامه‌ریزی لازم را برای ادامه مسیر تحصیلی خود انجام داده‌اند.