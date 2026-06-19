https://mehrnews.com/x3cmSw ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ کد مطلب 6864140 استانها همدان استانها همدان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ محفل معنوی«شیرخوارگان حسینی» در همدان همدان-مراسم معنوی«شیرخوارگان حسینی» همزمان با ۱۹۵ نقطه در استان همدان در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار شد. دریافت 31 MB کد مطلب 6864140 کپی شد مطالب مرتبط فرماندار تنگستان: دستگاههای اجرایی آموزش و پرورش را پشتیبانی کنند مادران فومنی در سوگ حضرت علیاصغر(ع) اشک ریختند اجرای طرح «امید» برای ۳۰ هزار دانشآموز پایه یازدهم و دوازدهم لرستان اینفوگرافیک؛ برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۱۹۵ نقطه همدان برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد محفل شیرخوارگان حسینی در شیروان تغییر زمان برگزاری امتحانات نیمسال دوم دانشگاه تربیت مدرس دیانت، انسانیت و تعهد باید مهمترین معیار در انتخاب همسر باشد مدالآوران برخی المپیادها همچنان از معافیت کنکور محروماند اجتماع شیرخوارگان حسینی در شهرکرد همایش شیرخوارگان حسینی در میناب به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه برچسبها همدان شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر
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