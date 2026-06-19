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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

محفل معنوی«شیرخوارگان حسینی» در همدان

محفل معنوی«شیرخوارگان حسینی» در همدان

همدان-مراسم معنوی«شیرخوارگان حسینی» همزمان با ۱۹۵ نقطه در استان همدان در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار شد.

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کد مطلب 6864140

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