درگاهی: ۱۸ مدرسه علمیه خواهران در استان مرکزی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میثم درگاهی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: علوم انسانی و الهی به دلیل توجه به ابعاد روحانی و معنوی انسان، از جایگاه والایی برخوردارند و مسیر طلبگی راهی برای تعالی و رشد معنوی انسان است.
وی افزود: سیره نبوی نشان میدهد علمآموزی از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اسلام(ص) در جنگ بدر، آموزش سواد به مسلمانان را شرط آزادی اسیران قرار دادند.
حجتالاسلام درگاهی تصریح کرد: علوم تجربی ناظر بر ابعاد مادی انسان است، اما علوم الهی و معنوی به دلیل پرداختن به حقیقت روحانی و هویت وجودی انسان، از جایگاه والاتری برخوردارند.
وی ادامه داد: در اسلام، زن و مرد در حق تحصیل و کسب علم از جایگاه برابر برخوردارند و تفاوتها تنها در موارد مبتنی بر خلقت و فطرت است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در سایه خون شهدا توانسته ساختاری منسجم و پیشرو برای تحصیل علوم دینی بانوان ایجاد کند.
وی افزود: ظرفیت پذیرش امسال حوزه علمیه خواهران استان مرکزی شامل ۳۰۰ نفر در سطح ۲، ۱۰۰ نفر در سطح ۳ و ۳۰ نفر در سطح ۴ تعیین شده است.
حجت الاسلام درگاهی بیان کرد: در حال حاضر ۱۸ مدرسه علمیه خواهران در استان مرکزی در مقاطع سطح ۲، ۳ و ۴ فعال بوده و در رشتههای مختلف به تربیت طلاب میپردازند.
وی گفت: در گذشته تحصیل زنان محدود بود اما انقلاب اسلامی زمینه گسترش علمآموزی بانوان را در سطحی گسترده فراهم کرد.
فعالیت بیش از سه هزار فارغالتحصیل حوزه علمیه خواهران در مرکزی
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان مرکزی گفت: حوزههای علمیه خواهران با هدف نهادینهسازی معارف اسلامی و تربیت طلاب در عرصههای مختلف فعالیت دارند و داوطلبان تا ۲۰ تیرماه از طریق وبگاه paziresh.whc.ir یا مراجعه به ۱۸ مدرسه علمیه استان میتوانند ثبتنام کنند.
ملیحه وکیلی افزود: در حال حاضر ۱۱ شهرستان استان مرکزی دارای مدرسه علمیه هستند و بیش از یک هزار و ۵۰۰ طلبه در حال تحصیل و بیش از سه هزار فارغالتحصیل در استان فعالیت دارند که بخش مهمی از نیازهای آموزشی را تأمین میکنند.
وی تصریح کرد: در سطح ۳ رشتههای تفسیر، فقه و اصول، کلام، تربیت دینی کودک و نوجوان و مطالعات اسلامی زنان ارائه میشود.
وکیلی ادامه داد: سال جاری دو رشته جدید در اراک و ساوه مجوز گرفتهاند و در سطح ۴ نیز رشتههای تفسیر تطبیقی و فقه خانواده دایر است.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان مرکزی تاکید کرد: داوطلبان سطح ۲ باید دارای مدرک دیپلم یا پایان متوسطه اول با حداکثر سن ۱۸ سال و در موارد مدارک بالاتر حداکثر ۴۰ سال باشند و برای سطوح ۳ و ۴، داشتن تحصیلات حوزوی مقدماتی الزامی است.
وی گفت: مدارک حوزوی در سطوح مختلف معادل مدارک دانشگاهی محسوب میشود و فارغالتحصیلان این حوزهها در سالهای اخیر در آموزش و پرورش به عنوان معلم، مربی پرورشی و مدیر مدرسه نیز جذب شدهاند.
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