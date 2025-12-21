اسفندیاری: رویداد پاسخ ۲ حلقه اتصال حوزه و دانشگاه شد

حجتالاسلام رضا اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد پاسخ ۲ با هدف عبور از برگزاریهای صرفاً نمادین وحدت حوزه و دانشگاه و حرکت به سمت حل مسائل واقعی استان و کشور، به مدت سه روز در مجتمع حوزوی خاتمالانبیاء (ص) استان مرکزی برگزار شد.
معاون پژوهشی حوزه علمیه خاتمالانبیاء (ص) استان مرکزی افزود: در این رویداد، بهجای محدود شدن به اساتید، از میان دانشجویان و طلاب خواهر و برادر دعوت شد و حدود ۴۰ مسئله مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی استان مرکزی و کشور در قالب هشت محور اصلی احصا و در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تیمها متشکل از دو تا چهار نفر بودند، ادامه داد: شرکتکنندگان با انتخاب یکی از مسائل، طی سه روز بهصورت فشرده به پژوهش و ارائه راهکار پرداختند، در این رویداد حدود ۲۰ منتور (۱۰ استاد دانشگاه و ۱۰ استاد حوزه) و ۱۴ داور از اساتید حوزوی و دانشگاهی حضور داشتند.
وی تصریح کرد: دو روز نخست رویداد به انجام فعالیتهای پژوهشی اختصاص داشت و فعالیتها از ساعت هفت و نیم صبح تا پس از اذان مغرب ادامه داشت و در روز سوم نیز فرآیند داوری انجام شد که در نهایت ۷ تیم بهعنوان تیمهای برگزیده و ۲ تیم شایسته تقدیر معرفی شدند.
حجت الاسلام اسفندیاری با اشاره به حمایت نهادهای مختلف از این رویداد گفت: بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری استان مرکزی بهعنوان موتورهای پیشران این رویداد همکاری فعالی داشتند.
این استاد دانشگاه گفت: پارک علم و فناوری نیز ۱۰ تیم را برای ادامه همکاری و حمایت تا ۳ سال آینده انتخاب کرد و همچنین مجموعه ماشینسازی استان ۲ تیم را برگزید و جلسات عقد قرارداد با آنها برگزار شد.
وی اضافه کرد: پژوهشکده «پاسخ» نیز متناسب با رشتهها و موضوعات، با برخی تیمها برای دریافت مقاله و عقد قرارداد پژوهشی وارد همکاری خواهد شد و بنیاد ملی نخبگان نیز تعدادی از تیمها را برای حمایت شناسایی کرده است.
معاون پژوهشی حوزه علمیه خاتمالانبیاء (ص) استان مرکزی با ارائه آماری از شرکتکنندگان بیان کرد: در مجموع حدود ۹۰ گروه در این رویداد حضور داشتند که نزدیک به ۴۵ گروه را بانوان تشکیل میدادند و در مجموع حدود ۳۰۰ نفر شامل شرکتکنندگان و اساتید در این برنامه مشارکت داشتند.
وی بیان کرد: این رویداد در یک فضای هزار متری مجهز در مجتمع حوزوی خاتمالانبیاء (ص) و با همراهی نهادها و دستگاههای مختلف از جمله سپاه، پژوهشکده قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، استانداری و شورای شهر برگزار شد.
حجت الاسلام اسفندیاری تأکید کرد: پیگیریهای پس از رویداد برای ما اهمیت بیشتری دارد و تلاش میکنیم تیمهای برگزیده بهعنوان حلقههای میانی به دستگاههای اجرایی متصل شوند تا راهکارهای ارائهشده، به مرحله اجرا برسد.
وی در خصوص تأمین اعتبار طرحها نیز گفت: دستگاههایی که در این رویداد مشارکت داشتند، در صورت کاربردی بودن طرحها، از محل بودجههای خود از آنها حمایت خواهند کرد و پارک علم و فناوری نیز ایدههای منتخب را به محصول و طرح اجرایی تبدیل میکند.
معاون پژوهشی حوزه علمیه خاتمالانبیاء (ص) استان مرکزی با اشاره به طرح مسائل مهمی همچون بحران آب، آلودگی هوا و محیط زیست در این رویداد اظهار کرد: با استمرار چنین برنامههایی و مدیریت صحیح، بخشی از نظام مسائل استان با اتکا به ظرفیت نخبگان جوان، بهصورت عملیاتی حلوفصل شود.
