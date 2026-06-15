به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی ، طی حکمی میثم احمدی را به عنوان مسئول راهاندازی مرکز پژوهشی فناوریهای میدان و موج در علوم شناختی جهاددانشگاهی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد کلیه فعالیتهای آن مرکز زیر نظر معاون محترم پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ساماندهی شود.
امید است با اتکال به خداوند سبحان و با همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز، در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف انقلاب اسلامی در مسیر اقتدار علمی موفق و مؤید باشید.
احمدی دانشآموخته دکتری هوش مصنوعی و رباتیک از دانشگاه علم و صنعت ایران با زمینه اصلی تحقیقات پیرامون طراحی معماریهای شناختی محاسباتی بر اساس الگوهای بومی است.
از سوابق علمی و اجرایی وی میتوان به عضویت در تیم مؤسس اولین باشگاه رباتیک کشور، مدیریت فنی اولین پروژه ملی کارت هوشمند (کارت هوشمند بیماران خاص)، اجرای بیش از ۲۰ پروژه کلان در حوزه امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات، و مدیریت مرکز نوآوری فعال در حوزههای علوم و فناوریهای شناختی و همگرا اشاره کرد.
گفتنی است مرکز پژوهشی فناوریهای میدان و موج در علوم شناختی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی میانرشتهای با هدف توسعه فناوریهای نوین شناختی، طراحی تجهیزات پیشرفته در حوزه نوروفناوری و ارائه راهکارهای فناورانه برای ارتقای سلامت و عملکرد شناختی فعالیت میکند و در حوزههایی مانند ثبت و پردازش سیگنالهای مغزی، تحریک غیرتهاجمی مغز، رابط مغز و رایانه و توانبخشی شناختی به پژوهش میپردازد.
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