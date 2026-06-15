حمایت از زنان و خانواده باید در بودجه دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در هفتمین نشست شورای سیاستگذاری مصوبه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، با قدردانی از اعضا و مدیران کارگروههای تخصصی، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ و حوادث اخیر، کارگروهها فعالیت خود را متوقف نکردند و با انگیزه و جدیت روند بررسی و ارائه راهکارهای تخصصی را ادامه دادند.
وی با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار در جنگ رمضان گفت: با گسترش ابعاد خسارات، نیاز به یک اقدام سازمانیافته احساس شد و در نهایت یکهزار و ۶۰۷ زن سرپرست خانوار آسیبدیده در این جنگ شناسایی و ساماندهی شدند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه با ابلاغ معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، موضوع رسیدگی به زنان سرپرست خانوار آسیبدیده در اولویت مناطق قرار گرفت و موضوعاتی همچون اسکان، بازسازی منازل، خدمات مشاورهای، رسیدگی به وضعیت فرزندان، مسائل تحصیلی و سلامت خانوادهها به صورت ویژه پیگیری شد به حمایتهای ویژه به این خانوادهها نیز اشاره وخاطرنشان کرد: بخشی از خدمات حمایتی، کمکهای معیشتی و تسهیلات مورد نیاز برای این خانوادهها تأمین شد و در مراکز اسکان موقت و هتلها نیز حمایتهای ویژهای از آنان صورت گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش فرزندان زنان سرپرست خانوار بیانکرد: تمامی دانشآموزانی که در پی شرایط جنگی دچار افت یا عقبماندگی تحصیلی شده بودند شناسایی و با همکاری مجموعه علامه حلی، خدمات آموزشی و جبرانی برای آنان فراهم شد تا به سطح آموزشی مناسب بازگردند.
اردبیلی با اشاره به اقدامات معیشتی صورت گرفته برای زنان سرپرست خانوار در ایام جنگ رمضان نیز خاطرنشان کرد: در ماههای اخیر، بستههای حمایتی و بنهای معیشتی برای خانوادههای تحت پوشش بهویژه دهکهای پایین درآمدی در نظر گرفته وارائه شد.
وی با اشاره به این موضوع که در قالب طرح «تهران بازار» در ۳۷ نقطه شهر، بازارچههای موقت برای عرضه محصولات و خدمات زنان سرپرست خانوار برپا شده اظهارکرد: با این روند، برای ۵۷۰ کسبوکار متعلق به این زنان فرصت فروش و عرضه محصولات فراهم شد.
مشاور زنان وخانواده شهردار تهران با اشاره به روند پیگیری پرداخت تسهیلات و وامهای حمایتی نیز بیان کرد: با همکاری سازمان خدمات و حمایتهای مالی شهرداری و رفع موانع موجود در شبکه بانکی، روند پرداخت تسهیلات به جامعه هدف مجدداً فعال شده و در حال انجام است.
وی در پاسخ به مباحث مطرحشده درباره ایجاد سامانه و پلتفرمهای هوشمند خدماترسانی به زنان سرپرست خانوار نیز گفت: در حال حاضر زیرساخت اطلاعاتی و سامانه ثبت دادههای زنان سرپرست خانوار در شهرداری تهران وجود دارد و بخش قابل توجهی از فرآیندهای شناسایی، ارتباط گیری و ارائه خدمات از طریق همین سامانه انجام میشود.
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