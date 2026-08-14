اردوهای جهادی، میدان نبرد تمدنی و تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ریحانی ظهر جمعه در نشست تخصصی با فعالان جهادی و دانشجویی با اشاره به تحولات جهانی و جنگ شناختی و رسانه‌ای پیچیده علیه ایران اسلامی، اظهار کرد: اردوهای جهادی در جایگاهی قرار دارند که فراتر از یک فعالیت عادی جهادی است چراکه دنیا درگیر نبرد روایت‌ها و ذهن‌ها است و شما به عنوان افسران این جنگ تمدنی، مسئولیت سنگینی بر عهده دارید. نباید کار خود را با فعالیت‌های ساده و سطحی، پنج یا ده سال پیش مقایسه کنید چراکه تراز تمدنی کار شما،شعاع اثرگذاری آن را به کلی متفاوت کرده است.

وی با انتقاد از نگاه صرفاً عمرانی به اردوهای جهادی، افزود: هدف از این اردوها صرفاً ساخت یک مسجد، خانه یا حمام نیست بلکه بهانه این اقدامات نفوذ نرم افزاری و برقراری ارتباط عمیق با مردم به عنوان رکن اصلی حکومت اسلامی است، مردم پایه و اساس ایجاد قدرت و مشروعیت در نظام اسلامی هستند و اردوهای جهادی حلقه اتصال نظام با مطالبات و ذائقه‌های مردمی را برقرار می‌کنند.

این پژوهشگر با بازخوانی بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و تاکیدات رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) ساختارهای مختلفی همچون جهاد سازندگی و کمیته‌های انقلاب را برای تثبیت نقش مردم در حاکمیت پایه گذاری کردند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی یعنی چارچوبی که در آن محتوای اسلام با نقش آفرینی مردم گره خورده است و امام راحل و پس از ایشان، رهبر شهید انقلاب همواره بر این اصل تاکید داشتند که مردم نه فقط متولی و متکفل امور نظام بلکه اصل و اساس این نظام هستند.

ریحانی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، تصریح کرد: کارآمدی نظام و انسجام ملی ۲ محوری هستند که دشمن از سال‌ها پیش روی آنها سرمایه گذاری کرده است و اردوهای جهادی با حضور فعال خود هم تصویر ناکارآمدی را از نظام پاک می‌کنند و هم رابطه حاکمیت و مردم را مستحکم‌تر می‌سازند.

وی وظایف جهادگران را در سه حوزه تعریف کرد و گفت: در حوزه نخست ناظر به حاکمیت هستند یعنی ارائه گزارش‌های شفاف و بدون لاپوشانی به مسئولان، جلوگیری از آمارسازی‌های غلط و مطالبه‌گری مستمر از فرمانداران و بخشداران برای حضور در مناطق محروم و رفع کاستی‌ها را انجام می‌دهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دوم اینکه اردوهای جهادی ناظر به مردم افزئد: انتقال پیام انقلاب اسلامی، پاسخگویی به شبهات فکری، برگزاری کلاس‌های فرهنگی، و ایجاد تصویر درست از نظام، همراه با خدمات عمرانی و درمانی از اقدامات اردوهای جهادی است.

وی ادامه داد: در مرحله سوم اردوهای جهادی ناظر به فعالان هستند به این معنی که تربیت نیروهای متعهد و متخصص برای مدیریت آینده کشور، از معلمان و پزشکان گرفته تا نمایندگان مجلس و استانداران را بر عهده دارند.

ریحانی تاکید کرد: اردوی جهادی یک فرصت طلایی برای رشد و پرورش فردی است و جهادگران در این بستر در کنار خدمت به مردم، معنویت، اخلاص و توانایی مدیریت را تمرین می‌کنند؛ همانگونه که رهبر شهید انقلاب همواره بر تزکیه نفس و نماز اول وقت در میان جهادگران تاکید داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه‌ها در اردوهای جهادی پرداخت و گفت: روایت رسانه‌ای از اردوهای جهادی صرفاً نباید تصویر سیاه از محرومیت‌ها باشد بلکه باید تلاش‌های جهادگران و گره‌گشایی از مشکلات مردم را برجسته کنند و رسانه‌ها در کنار جهادگران وظیفه جذب نیرو، مطالبه‌گری از مسئولان، و امیدآفرینی در جامعه را بر عهده دارند.

این پژوهشگر بر استمرار ارتباط با مناطق محروم پس از پایان اردوها تاکید کرد و افزود: بسیاری از اقدامات جهادی پس از پایان اردوها رها می‌شوند در صورتی که این رویه باید تغییر کند چراکه ارتباط مستمر با روستاها و پاسخگویی به مطالبات آنها ضامن تداوم اعتماد مردمی و تحقق گام دوم انقلاب است.

وی با یادآوری فرمایش آیت الله علوی گرگانی که «دفتر بسیج دانشجویی، دفتر امام زمان(عج) است»، خاطرنشان کرد: هر فعالیت جهادی در اصل زمینه‌ای برای تربیت یاران و یاوران حضرت مهدی(عج) است و جهادگران امروز سربازان جنگ آخرالزمانی و تمدن اسلامی هستند که با وحدت، بصیرت و اخلاص زمینه‌ساز ظهور عدالت گستر جهانی می‌شوند.

ریحانی در پایان با تشکر از فعالیت‌های جهادی دانشجویان، از آنها خواست تا نقش خود را تنها در حد یک فعالیت عمرانی نبینند و با نگاهی جامع به ابعاد فرهنگی، سیاسی و تربیتی، گام‌های موثری در مسیر تمدن سازی اسلامی بردارند.