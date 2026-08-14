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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

بازگشت مسافران به تهران؛ ورودی‌های شرقی پایتخت زیر بار ترافیک

بازگشت مسافران به تهران؛ ورودی‌های شرقی پایتخت زیر بار ترافیک

پردیس- همزمان با موج بازگشت مسافران، ترافیک در ورودی‌های شرقی تهران سنگین و در محدوده جاجرود، گیلاوند و آزادراه تهران–پردیس پس‌زدگی خودروها گزارش شده است.

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر از ترافیک سنگین در محورهای منتهی به پایتخت خبر داد و افزود: محورهای هراز و فیروزکوه، با وجود افزایش حجم خودروها، عمدتاً پرحجم اما روان هستند.

به گفته رئیس پلیس راه شرق استان تهران، بیشترین فشار ترافیکی در پل جاجرود، محور قدیم جاجرود، گیلاوند و تونل پایانی آزادراه تهران–پردیس به سمت تهران دیده می‌شود.

او گفت: در محورهای امام رضا و حرم به حرم مشکل جدی گزارش نشده و تردد در آنها عادی است.

کهریزی از ادامه ممنوعیت تردد کامیون‌ها در محور هراز تا ساعت ۲۴ جمعه خبر داد و به مسافران توصیه کرد با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و با استراحت کافی، بازگشت خود را مدیریت کنند.

کد مطلب 6916199

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