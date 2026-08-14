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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

آسمان همدان تا پنج روز آینده صاف تا کمی ابری است

آسمان همدان تا پنج روز آینده صاف تا کمی ابری است

همدان-کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: آسمان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهرها وزش باد موقت و ملایم رخ خواهد داد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: درپنج روز آینده در برخی ساعات غبار رقیق در آسمان استان همدان قابل مشاهده خواهد بود.

وی افزود: دمای هوا در بیشتر نقاط استان امروز و فردا بین یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و در نیمه نخست هفته آینده هوا نسبت به روزهای جاری گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در نیمه دوم هفته آینده یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در استان کاسته می‌شود و تا پایان هفته نیز ثبات نسبی دماها پیش‌بینی شده است.

باقری‌شکیب با بیان اینکه روز گذشته اسدآباد با ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود، گفت: صبح امروز نیز بهار با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی استان به ثبت رسید.

وی خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات به ۳۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید.

کد مطلب 6916134

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