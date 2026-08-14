فرهنگ نماز در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با گرامیداشت ایام ربیع و قدردانی از حضور حماسی مردم در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی، اظهار کرد: مردم عزیز و سلحشور ایران اسلامی در ماه‌های محرم و صفر، راهپیمایی اربعین و مراسم تشییع پیکر شهدای والامقام، جلوه‌هایی ماندگار از ایمان، بصیرت، وحدت و وفاداری خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این حماسه‌آفرینی‌ها در کنار ایستادگی و فداکاری نیروهای سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج)، نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با ارزش‌های دینی و انقلابی است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با آرزوی پیروزی جبهه مقاومت و نابودی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند انقلاب اسلامی را در مسیر پیشرفت و عزت به پیروزی برساند و فرج حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) را نزدیک فرماید.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران همچنین با اشاره به جایگاه رهبری انقلاب، برای سلامتی، عزت و اقتدار رهبر معظم انقلاب دعا کرد و گفت: امیدواریم خداوند لحظه‌به‌لحظه بر عزت، قدرت، سلامت و رفعت مقام معظم رهبری بیفزاید.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز بیان کرد: ۲۱ مرداد سال ۱۳۶۹، امام خمینی(ره) بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و با توجه به جایگاه نماز در جامعه اسلامی، فرمان تأسیس ستاد اقامه نماز را صادر کردند و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی به عنوان نماینده ایشان در این مجموعه منصوب شد.

از روز جهانی مسجد تا دهه فرهنگی نما

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به ۳۰ مرداد و روز جهانی مسجد گفت: در ۳۰ مرداد سال ۱۳۴۸، مسجدالاقصی به عنوان نخستین قبله مسلمانان به دست صهیونیست‌ها به آتش کشیده شد و در پی این حادثه، این روز به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شد.

وی افزود: بر همین اساس، ستاد اقامه نماز استان مازندران فاصله ۲۱ تا ۳۰ مرداد را به عنوان «دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز» در نظر گرفته و برای این ایام برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در استان پیش‌بینی کرده است.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران با بیان اینکه برنامه‌های این دهه در دستگاه‌های اجرایی، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی دنبال می‌شود، گفت: در این زمینه با دستگاه‌های اجرایی استان، ائمه جمعه و اصحاب رسانه هماهنگی‌هایی صورت گرفته و برنامه‌های متعددی در حوزه مسجد و نماز در حال اجراست.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های ستاد اقامه نماز اظهار کرد: فعالیت‌های این ستاد تنها به برگزاری نماز جماعت محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، نظارت و ارزیابی را نیز دربرمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: ستاد اقامه نماز را نباید صرفاً یک ستاد اداری دانست؛ بلکه این مجموعه در حقیقت یک سازمان فرهنگی و اجتماعی است که تحقق هدف آن نیازمند مشارکت همه مردم و دستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: همه ما در قبال نماز مسئول هستیم و این مسئولیت تنها بر عهده کارکنان ستاد اقامه نماز یا ائمه جماعات نیست. نماز باید در خانه، مسجد، مدرسه، اداره، دانشگاه، تکایا، نمازخانه‌های بین‌راهی و همه محیط‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران با تأکید بر اینکه نماز «عمود دین» است، گفت: توجه به نماز می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فضایل اخلاقی و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد. قرآن کریم نیز به صراحت می‌فرماید: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ».

ابراهیمی افزود: مقابله با گران‌فروشی، دروغ، فریب، تعدی، بی‌اخلاقی، بی‌حجابی و بدحجابی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کاهش بحران‌های روحی و افزایش امید در جامعه، نیازمند توجه جدی به تربیت اخلاقی و معنوی است و نماز یکی از مهم‌ترین ابزارهای این مسیر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه آثار نماز باید در رفتار اجتماعی انسان نیز نمود پیدا کند، اظهار کرد: نماز حقیقی انسان را به سمت اخلاق، صداقت، مسئولیت‌پذیری، کنترل غرایز و پرورش فضایل سوق می‌دهد و می‌تواند در سلامت فرد و جامعه اثرگذار باشد.

ابراهیمی همچنین بر نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: مدیران علاوه بر جایگاه حقوقی و اداری، در جامعه دارای نقش الگویی هستند و باید در محیط اداره، محل زندگی و برنامه‌های عبادی و اجتماعی از جمله نماز جماعت و نماز جمعه حضور مؤثر داشته باشند.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران در پایان با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان، ائمه جمعه، جانبازان، آزادگان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان فرهنگی خاطرنشان کرد: دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت همگانی ما در قبال نماز است، چراکه در حقیقت هر روز، روز نماز و فرصتی برای نزدیک‌تر شدن جامعه به معارف الهی است.