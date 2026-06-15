۱۹۱ هکتار اراضی شالیزاری در آستانه‌ اشرفیه یکپارچه‌ سازی شد

حسن امیرنژاد در حاشیه آیین افتتاح همزمان پروژه‌های بخش کشاورزی که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در آستانه اشرفیه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم اراضی کشاورزی کشور هنوز به شکل غیرفنی و پراکنده است، یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های توسعه ملی و رشد اقتصادی، ارتقای میزان بهره‌وری در واحد سطح به شمار می‌رود.

کشاورزی سنتی؛ مهم‌ترین مانع بهره‌وری

وی مهم‌ترین مانع در مسیر این تحول را عدم وجود نظامی درست در فعالیت‌های کشاورزی دانست و افزود: در حال حاضر میلیون‌ها بهره‌بردار خُرد در سطح کشور به امر تولید محصولات کشاورزی اشتغال دارند که اراضی آن‌ها به دلیل ساختار سنتی، در سطح پایینی از بهره‌وری قرار دارد و نیاز به تحولی اساسی در این وضعیت کاملاً احساس می‌شود.

امیرنژاد تصریح کرد: این تحول جز از طریق تجهیز، بهسازی و یکپارچه‌سازی مزارع و آرایش آن‌ها در پهنه‌های مولد میسر نخواهد شد و تسریع در اجرای این طرح‌ها مستلزم مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق است.

۳۴۵ بهره‌بردار در طرح دهکاء؛ کاهش ۶۰ درصدی قطعات اراضی

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه گفت: در همین راستا، اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به عنوان یکی از سیاست‌های مهم و استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزایش راندمان آبیاری، افزایش تولید، کاهش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، تسهیل و تسریع عملیات آبرسانی و زهکشی با احداث شبکه استاندارد و همچنین فراهم شدن امکان به‌کارگیری ماشین‌آلات کشاورزی را از جمله اهداف کلان این طرح برشمرد.

امیرنژاد با بیان اینکه در روستای دهکاء، ۱۹۱ هکتار اراضی شالیزاری با ۳۴۵ بهره‌بردار وجود دارد، تصریح کرد: در این طرح، ۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع عملیات عمرانی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان انجام شده است تا کشاورزان منطقه بتوانند از مزایای کشاورزی نوین و مکانیزه بهره‌مند شوند.