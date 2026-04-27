نخستین کشت نشاء مکانیزه برنج در دهسر بندر کیاشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه، اولین کشت نشاء مکانیزه برنج رقم هاشمی در اراضی شالیزاری روستای دهسر، بخش بندر کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه انجام شد.

در این آیین، رحمت حیدری‌نژاد فرماندار، بخشدار بندرکیاشهر و حسن امیرنژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حضور داشتند.

۸۰ درصد کشت برنج آستانه اشرفیه مکانیزه است

رحمت حیدری‌نژاد فرماندار آستانه اشرفیه در این مراسم با اشاره به اینکه این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و کیاشهر است، اظهار کرد: حدود ۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج با ۳۶ هزار بهره‌بردار در شهرستان داریم.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از کشاورزی منطقه به صورت مکانیزه انجام می‌شود، افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و همکاری مرتبط با تأمین منابع آبی، امیدواریم برداشت مطلوبی از محصول برنج داشته باشیم.

فرماندار آستانه اشرفیه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های علمی و رویکردهای کارشناسی در فرایند تولید، خاطرنشان کرد: استفاده از دانش روز می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کشاورزی ایفا کند.

وی گفت: به‌کارگیری شیوه‌های نوین، زمینه‌ساز بهبود کیفیت محصول و ارتقای عملکرد در واحد سطح است. حیدری‌نژاد تصریح کرد: این رویکرد علمی در کشت برنج، به مدیریت بهتر منابع و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب منجر می‌شود.

پیش‌بینی کشت مکانیزه ۸۰ درصد از شالیزارهای آستانه اشرفیه

حسن امیرنژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه نیز در این آیین گفت: در سال زراعی جاری، ۸۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان (حدود ۲۳ هزار هکتار) به صورت مکانیزه کشت می‌شود.

گفتنی است، شهرستان آستانه اشرفیه با دارا بودن دو بخش مرکزی و کیاشهر، چهار دهستان و ۱۰۸ روستا، در فاصله ۵۰ کیلومتری مرکز استان گیلان واقع شده است. سالانه حدود ۹۰ هزار تن برنج سفید در این شهرستان تولید می‌شود.