به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی دوشنبه شب در نشست با مدیریت، پرسنل و تعاونیهای زیرمجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دیلم به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، ضمن تبریک این هفته به فعالان عرصه تولید و امنیت غذایی، از خدمات و تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان شهرستان قدردانی کرد.
وی با گرامیداشت یاد و اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نامگذاری هفته جهاد کشاورزی یادآور نگاه بلند و تأکیدات حضرت امام خمینی(ره) بر توسعه کشاورزی، آبادانی روستاها و فعالیتهای جهادی برای پیشرفت کشور است.
فرماندار دیلم افزود: کشاورزان با وجود همه دشواریها و محدودیتها، با تلاش و پشتکار در عرصه تولید حضور دارند و نقش مهمی در تأمین نیازهای جامعه و تحقق امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
کاظمی با اشاره به جایگاه ارزشمند کشاورزی در فرهنگ اسلامی، تصریح کرد: کشاورزی و دامداری از جمله فعالیتهایی است که در سیره انبیا و اولیای الهی نیز جایگاه ویژهای داشته و همواره به عنوان کاری ارزشمند، مولد و اثرگذار مورد توجه بوده است.
لزوم برنامه ریزی برای بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی
وی آموزش و ارتقای دانش کشاورزی را از عوامل مهم افزایش بهرهوری دانست و گفت: شهرستان دیلم از ظرفیتهای مناسبی در بخش کشاورزی برخوردار است و با توجه به کیفیت مطلوب خاک و توانمندیهای موجود، باید برای بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و افزایش بهرهوری برنامهریزی شود.
فرماندار دیلم بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی تأکید کرد و افزود: جلوگیری از هدررفت آب، ترویج شیوههای اصولی کشت و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
کاظمی همچنین خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتها، تجهیزات و امکانات بهروز جهاد کشاورزی شد و بیان کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه زیرساختها و استفاده از سازههای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید و ارتقای بهرهوری داشته باشد.
وی ادامه داد: در کنار اجرای طرحها و سازههای بزرگ، توجه به ایجاد و توسعه سازههای کوچک و زودبازده نیز ضروری است تا امکان استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود و مشارکت بیشتر بهرهبرداران در فرآیند تولید فراهم شود.
در این نشست، مسائل، ظرفیتها و راهکارهای توسعه بخش کشاورزی شهرستان دیلم و همچنین راههای افزایش بهرهوری و حمایت از تولیدکنندگان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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