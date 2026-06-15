به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم عزاداری شب نخست ماه محرم مسجد مقدس جمکران با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای اخیر کشور اظهار کرد: نخستین محرم پس از شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای نظامی و مردم مظلوم کشور و رهبر شهید برگزار می‌شود و یاد و خاطره همه این شهیدان همواره در ذهن و دل ملت ایران زنده خواهد ماند.



وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل نهضت عاشورا در فرهنگ اسلامی افزود: حادثه کربلا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز، تحول‌آفرین و تربیت‌کننده است که می‌تواند جامعه را به سوی پاکی، بصیرت، عفت، حیا و معنویت هدایت کند.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه آشنایی با سخنان و معارف امام حسین (ع) از ضروریات جامعه امروز است، ادامه داد: پیام‌های نهضت عاشورا محدود به یک مقطع زمانی نیست و هر نسل می‌تواند درس‌های متعددی از این مکتب دریافت کند.



رفیعی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که واقعه عاشورا دارای صدها و بلکه هزاران درس است و وظیفه اهل منبر و صاحبان تریبون، تبیین این آموزه‌ها برای مردم است.



کربلا پیش از وقوع عاشورا به انبیا معرفی شده بود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات تاریخی درباره آگاهی پیامبران الهی از واقعه کربلا گفت: در منابع روایی نقل شده است که خداوند متعال پیش از وقوع حادثه عاشورا، برخی از پیامبران الهی را از این واقعه بزرگ آگاه ساخته بود.



استاد حوزه علمیه افزود: در روایات آمده است که حضرت آدم (ع) هنگام عبور از سرزمین کربلا دچار اندوهی سنگین شد و پس از آن از شهادت یکی از فرزندان خود در این سرزمین آگاه گردید.



وی ادامه داد: همچنین درباره حضرت ابراهیم (ع) نقل شده است که هنگام عبور از منطقه کربلا از اسب بر زمین افتاد و پس از پرسش از علت این حادثه، به ایشان خبر داده شد که این سرزمین محل شهادت فرزند پیامبر خاتم (ص) خواهد بود.



رفیعی خاطرنشان کرد: مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار باب مستقلی را به روایات مربوط به آگاهی انبیا از شهادت امام حسین (ع) اختصاص داده و ده‌ها روایت در این زمینه نقل کرده است.



پیامبر اکرم (ص) بارها از شهادت امام حسین (ع) خبر دادند



وی با اشاره به روایات مربوط به دوران حیات پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: در منابع معتبر آمده است که رسول خدا (ص) هنگام در آغوش گرفتن امام حسین (ع) بارها اشک می‌ریختند و از سرنوشت آینده آن حضرت سخن می‌گفتند.



استاد حوزه علمیه افزود: پیامبر اکرم (ص) ضمن بیان مصائب پیش روی سیدالشهدا (ع)، شهادت آن حضرت و نیز شهادت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع) را برای خاندان خود تبیین کرده بودند.



وی ادامه داد: این روایات نشان می‌دهد که موضوع عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سال‌ها پیش از وقوع حادثه کربلا برای اهل بیت (ع) و یاران نزدیک پیامبر اکرم (ص) روشن بوده است.



رفیعی همچنین به برخی پیشگویی‌های امیرالمؤمنین (ع) درباره واقعه عاشورا اشاره کرد و گفت: آن حضرت سال‌ها پیش از حادثه کربلا، ضمن عبور از این سرزمین، از شهادت امام حسین (ع) و یارانش خبر داده بودند.



وی با اشاره به اهمیت نقل وقایع تاریخی در فرهنگ دینی بیان کرد: قرآن کریم علت بیان داستان پیامبران و امت‌های گذشته را استحکام قلب مؤمنان، عبرت‌آموزی و تذکر معرفی کرده است.



استاد حوزه علمیه افزود: همان‌گونه که قرآن کریم سرگذشت انبیا را برای هدایت انسان‌ها بیان می‌کند، مرور مکرر حادثه عاشورا نیز برای دریافت پیام‌ها، عبرت‌ها و درس‌های این واقعه عظیم ضروری است.



وی تصریح کرد: هر بار بازخوانی حادثه کربلا می‌تواند ابعاد تازه‌ای از معارف دینی، اخلاقی و اجتماعی را پیش روی جامعه قرار دهد و به تقویت باورهای دینی کمک کند.



رفیعی ادامه داد: مکتب سیدالشهدا (ع) مکتب اصلاح، تربیت و هدایت است و انسان‌ها با انس گرفتن با این معارف می‌توانند مسیر سعادت و کمال را بهتر بشناسند.



ماه محرم فرصت دعا و پیوند دوباره با فرهنگ عاشوراست



وی با اشاره به برخی روایات مربوط به آغاز ماه محرم اظهار کرد: در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که با فرا رسیدن ماه محرم، آثار اندوه و حزن در چهره امام موسی کاظم (ع) نمایان می‌شد و تا روز عاشورا این اندوه استمرار داشت.



استاد حوزه علمیه افزود: روز نخست ماه محرم از روزهای مهم برای دعا و توجه به درگاه الهی است و در روایات از آن به عنوان روز اجابت دعای حضرت زکریا (ع) یاد شده است.



وی ادامه داد: اهل بیت (ع) همواره شیعیان را به بهره‌گیری معنوی از ایام محرم، اقامه عزای سیدالشهدا (ع)، قرائت زیارت عاشورا و زنده نگه داشتن فرهنگ حسینی توصیه کرده‌اند.



رفیعی با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) گفت: آن حضرت تأکید فرموده‌اند هر کس می‌خواهد در ثواب شهدای کربلا شریک باشد، همواره آرزوی حضور در رکاب امام حسین (ع) را در دل داشته باشد و با یاد آن حضرت زندگی کند.



وی در پایان با دعوت مردم به بهره‌مندی هرچه بیشتر از فرصت معنوی ماه محرم اظهار کرد: محبت اهل بیت (ع)، حضور در مجالس عزاداری و معرفت نسبت به اهداف قیام عاشورا، انسان را به سعادت دنیا و آخرت نزدیک می‌کند و زمینه‌ساز رشد معنوی جامعه خواهد بود.