استاندار بوشهر: منطقه آزاد پیشران توسعه استان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، اسکندر مومنی وزیر کشور، جمعی از اعضای هیئت دولت، استانداران و بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از فرمانداران و بخشداران سراسر کشور در وزارت کشور برگزار شد.

استاندار بوشهر در حاشیه این گردهمایی، در دیدار و گفتگو با رئیس جمهور، در خصوص پروژه های مهم استان و چگونگی راه اندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر گزارشی ارائه کرد.

ارسلان زارع در این گفت‌وگو، ضمن قدردانی مجدد، با اشاره به ظرفیت‌های مهم، اقتصادی، گردشگری، دریایی و ساحلی بوشهر و دسترسی به آب‌های بین‌المللی، ابراز امیدواری کرد که در سایه همکاری و مشارکت مردم و دولت و سرمایه گذاران، استان شاهد اجرای فعالیت‌های کیفی و پروژه های پیشران در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر باشد.

در این همایش، آخرین اقدامات و برنامه‌های دولت در چهار حوزه اولویت‌دار شامل «محله‌محوری و مسجدمحوری»، «بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده از جنگ»، «نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی» و «مدیریت مصرف انرژی و منابع» در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.