به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست دوشنبه شب در نشست روحانیون و مبلغین اعزامی ماه محرم‌الحرام ب در محل مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) ، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، نقش روحانیون و مبلغان دینی را در ترویج فرهنگ عاشورا و تعمیق باورهای دینی مردم بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی با اشاره به رسالت خطیر مبلغان در ایام محرم اظهار کرد: مبلغان دینی طلایه‌داران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پیام‌رسانان نهضت عاشورا هستند و باید با اخلاص، بصیرت و شناخت نیازهای جامعه، معارف ناب اهل‌بیت علیهم‌السلام را برای مردم تبیین کنند.

امام جمعه دشتی بر ضرورت توجه به تبیین اهداف و پیام‌های قیام امام حسین(ع)، پاسخگویی به شبهات نسل جوان، تقویت امید و بصیرت در جامعه و پرهیز از طرح مطالب غیرمستند و اختلاف‌افکن تأکید کرد.

وی همچنین خواستار ارتباط نزدیک مبلغان با نوجوانان و جوانان، حضور در میان مردم، توجه به مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و همکاری و هماهنگی با مساجد، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی شد.

حجت‌الاسلام زاهددوست در پایان با قدردانی از حضور روحانیون و مبلغین در مناطق مختلف شهرستان افزود: امید است با تلاش و مجاهدت مخلصانه مبلغان، مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) زمینه‌ساز افزایش معرفت دینی، تقویت وحدت، بصیرت‌افزایی و گسترش فرهنگ حسینی در جامعه باشد.

