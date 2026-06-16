اجماع دولت و مجلس بر سر کمبود پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در تشریح نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس سازمان نظام پرستاری، گفت: در این نشست به همراه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، معاون پرستاری وزارت بهداشت، رئیس سازمان نظام پرستاری و مسئولان سازمان اداری و استخدامی، مسائل و دغدغه‌های حوزه سلامت را در فضایی کارشناسی مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه بهداشت و درمان کشور به‌ ویژه مسائل مرتبط با کمبود نیروی پرستاری، کمبود نیروی انسانی در بخش درمان، وضعیت کادر پزشکی و همچنین اختلاف دریافتی میان جامعه پزشکی و پرستاری مطرح و از سوی اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همکاران ما در کمیسیون بهداشت، مسائل و مطالبات موجود را به‌ صورت دقیق مطرح کردند و خوشبختانه جلسه بسیار مفید و سازنده‌ای برگزار شد؛ چرا که مسئولان سازمان اداری و استخدامی اشراف کاملی نسبت به مسائل موجود داشتند و آمار و اطلاعات ارائه‌ شده نیز جامع و قابل اتکا بود.

وی تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده در نشست مورد تأیید رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و این موضوع نشان می‌دهد شناخت دقیقی نسبت به مشکلات موجود در حوزه سلامت وجود دارد و اراده لازم برای پیگیری و حل بخشی از این مسائل شکل گرفته است.

شهریاری با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های حمایتی، یادآور شد: امیدواریم با تحقق توافق، سایه جنگ از سر کشور دور و منابع مالی محقق شود تا بتوان بخشی از مشکلات انباشته‌ شده در حوزه سلامت را برطرف کرد چرا که این مسائل محدود به وزارت بهداشت نیست و در بخش‌های مختلف کشور نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: انتظار ما این است که با استمرار همکاری میان دولت، مجلس و دستگاه‌های مرتبط، مطالبات مطرح‌شده در حوزه سلامت به مرحله اجرا برسد تا شاهد بهبود شرایط کاری کادر درمان و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم باشیم.

در همین راستا، علاالدین رفیع زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: دولت تلاش دارد با همکاری مجلس بخشی از مشکلات موجود به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی و پرداخت‌ها را برطرف کند و در این مسیر اقدامات مشخصی نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته موضوع اضافه‌کار پرستاران و همچنین پرتوکاران مورد توجه قرار گرفت و میزان پرداختی در این بخش تقریباً ۳ برابر شد و این اقدام در راستای حمایت از کادر سلامت و جبران بخشی از مطالبات این عزیزان انجام شده است.

رفیع زاده با اشاره به نگاه دولت به حوزه سلامت، گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، قبول داریم که برخی حوزه‌ها همچنان نیازمند توجه بیشتر هستند و شخص رئیس‌جمهور نیز نگاه ویژه‌ای به مسائل نظام سلامت و رفع دغدغه‌های فعالان این حوزه دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به موضوع تأمین نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: در جلسه امروز آمارهای مربوط به جذب نیرو ارائه شد و همان‌گونه که مطرح شد، بیشترین توجه در حوزه جذب و تأمین نیروی انسانی به وزارت بهداشت اختصاص یافته است.

رفیع زاده یادآور شد: تلاش می‌کنیم در آزمون‌ها و مجوزهای استخدامی آینده، مناطق و بخش‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند در اولویت قرار گیرند تا بخشی از مشکلات موجود کاهش یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: امیدواریم مجموعه این اقدامات موجب انجام بهتر وظایف ما در قبال کادر سلامت کشور شود و در نهایت رضایتمندی فعالان حوزه سلامت و ارتقای کیفیت خدمات برای مردم عزیز کشور را به همراه داشته باشد.