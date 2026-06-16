به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی صبح سه‌شنبه در حاشیه دوازدهمین نشست میز انرژی استان اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی میز انرژی با حمایت مستقیم استاندار و همکاری همه دستگاه‌ها، ظرفیت انرژی خورشیدی استان رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: در ابتدای تشکیل این میز، ظرفیت منصوب انرژی خورشیدی استان تنها ۷۰ مگاوات بود اما امروز ۵۸۰ مگاوات به شبکه برق متصل شده و تا پایان سال جاری به یک‌هزار مگاوات خواهد رسید.

مشاور عالی و دستیار استاندار اصفهان ادامه داد: در برنامه پنج‌ساله نیز هدف‌گذاری برای رسیدن به پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات انجام شده است.

فاطمی با اشاره به تسهیلات ارائه‌شده برای سرمایه‌گذاران گفت: بالاترین میزان واگذاری زمین برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در اسفندماه رقم خورد و بیش از ۹ هزار هکتار زمین به سرمایه‌گذاران تحویل داده شد. به گفته وی، پروژه‌هایی که منجر به سرمایه‌گذاری واقعی نشوند، در مسیر خلع ید قرار خواهند گرفت.

مشاور استاندار اصفهان تأکید کرد: با این روند، استان اصفهان به یکی از استان‌های پیشرو و پیشقراول در تولید انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های نوین در سطح ملی تبدیل می‌شود و امیدواریم در سطح غرب آسیا نیز به استانی شاخص بدل شویم.

فاطمی درباره حمایت از بخش خصوصی نیز گفت: به صورت هفتگی جلسات تسهیلگری برگزار می‌کنیم. اگر سرمایه‌گذار در حوزه تأمین مالی بانکی، واگذاری زمین، اتصال به شبکه برق یا سایر موانع اداری با مشکلی مواجه شود، مستقیم پیگیری و رفع می‌کنیم تا پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: بخش عمده برنامه پنج هزار و ۳۰۰ مگاواتی توسط شرکت‌های بزرگ در حال اجرا است که پروژه‌های بسیار بزرگ و موفقی را در استان به ثمر رساندند.

مشاور عالی استاندار اصفهان، افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات واردات تجهیزات را مهم‌ترین چالش‌های فعلی برشمرد و گفت: همچنین در حوزه تسهیلات بانکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز همچنان مشکلاتی وجود دارد که به صورت گام‌به‌گام در حال پیگیری و حل آن هستیم.

فاطمی از تمدید مجدد آیین‌نامه تسهیل واگذاری زمین خبر داد و گفت: با پیگیری‌های استان اصفهان این آیین‌نامه دوباره تصویب و ابلاغ شد که کمک بزرگی به روند اجرای پروژه‌ها خواهد کرد.