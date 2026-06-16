به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی ظهر سه شنبه در نشست هماندیشی با مدیران رسانههای استان همدان با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی استان، اظهار کرد: از مجموع ۳۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی انجام شده، ۲۸۰ میلیون دلار مربوط به دو سال گذشته بوده است که در قالب پروژههای مشخص در نقاط مختلف استان تعریف شده و مستندات آن آماده ارائه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت سرمایهگذاری داخلی پرداخت و با اشاره به افتتاح یک مرغداری ۴۳۰ هزار قطعهای در شهرستان رزن، افزود: این پروژه با ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بدون استفاده از تسهیلات بانکی به بهرهبرداری رسید و سهم ۳۰ درصدی در تولید مرغ استان دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه انرژی، گفت: با پیگیریهای انجام شده، مجوز احداث ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده که از این میزان، ۱۵۰ مگاوات وارد فاز اجرایی شده و دارای پیشرفت فیزیکی است.
وی همچنین از آمادگی برای افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در روزهای پایانی سال گذشته خبر داد و افزود: امیدواریم این اقدامات به کاهش خاموشیها در تابستان پیش رو کمک کند.
حسینی در خصوص تأثیر حملات اخیر به واحدهای پتروشیمی بر شبکه برق کشور، بیان کرد اگرچه ۳۵۰۰ مگاوات از شبکه برق پتروشیمیها آسیب دید، اما ۲۰۰۰ مگاوات آن احیا شد و ۱۵۰۰ مگاوات باقیمانده نیز از شبکه سراسری تأمین میشود تا تولید و بازار دچار اختلال نشود.
وی با اشاره به اقدامات جهادی در حوزه حمایت از تولید، عنوان کرد: براساس اخبار غیررسمی، استان همدان موفق به کسب رتبه اول کشور در حوزه تسهیل و رفع موانع تولید شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: از ۹ اسفند ماه که جنگ رمضان آغاز شد تا امروز، ۵۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده که منجر به تصویب ۳۴۵ مصوبه با نرخ اجرایی ۹۷.۳ درصد و احیای ۴۸ واحد تولیدی شده است.
وی با اشاره به دغدغههای مردمی در حوزه گرانفروشی، از راهاندازی سامانه «ناظر ۷۲۴» به آدرس nazer۷۲۴.ir خبر داد و آن را ابتکاری بینظیر در کشور دانست.
حسینی کارکردهای سامانه «ناظر ۷۲۴» را شامل اطلاعرسانی قیمتهای مصوب، معرفی فروشگاههای دارای قیمتهای پایینتر از نرخ مصوب، و ثبت شکایات مردمی عنوان کرد و گفت: در گام اول، قیمت ۲۰ قلم کالای اساسی در چهار اتحادیه بارگذاری شده و به تدریج تکمیل خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر شفافیت اقتصادی، تصریح کرد: نصب تابلوهای روان در فروشگاههای پروتئینی، قصابیها و میادین میوه و ترهبار در دستور کار قرار گرفته تا مردم از قیمتهای مصوب مطلع شوند و امکان هرگونه گرانفروشی از سوی واحدهای صنفی سلب شود.
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