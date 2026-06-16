فراخوان گردآوری خاطرات فعالان حوزه ارتباطات از «جنگ رمضان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی جنگ تحمیلی سوم و تجربه درگیری ۴۰ روزه، نقش کارکنان و متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حفظ پایداری شبکهها، تداوم ارائه خدمات، مدیریت شرایط اضطراری، تأمین ارتباطات مورد نیاز مردم و سازمانها و مقابله با اختلالات فنی و امنیتی، نقشی تعیینکننده و اثرگذار بود.
در همین راستا، مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات با هدف ثبت تاریخ شفاهی این دوره، انتقال تجربههای ارزشمند به نسلهای آینده و بهرهگیری از آموختههای حاصل از مدیریت بحران برای ارتقای آمادگی ملی، اقدام به جمعآوری و مستندسازی خاطرات، روایتها و اسناد مرتبط با این دوره کرده است.
محورهای ارسال آثار
بر اساس این فراخوان، روایتهای شخصی از محیطهای کاری، مراکز عملیاتی، مراکز داده، سایتهای ارتباطی و تیمهای پشتیبانی، تجربههای مرتبط با مدیریت بحران، تداوم کسبوکار، پایداری شبکه، تأمین برق و زیرساختهای ارتباطی، همچنین تجربه مواجهه با حملات و اختلالات سایبری و فنی و اقدامات انجامشده برای بازیابی خدمات، از جمله محورهای مورد نظر برای دریافت آثار است.
همچنین خاطرات مربوط به خدمترسانی به مردم، ارتباطات اضطراری، هماهنگیهای بینسازمانی، دلنوشتهها و روایتهای انسانی، جلوههای همدلی سازمانی، فداکاریها و ازخودگذشتگیهای کارکنان و نیز تصاویر، فیلمهای کوتاه، نامهها، پیامها و سایر یادگارهای مرتبط با این دوره در صورت همراه بودن با توضیحات لازم، قابل ارسال خواهد بود.
متقاضیان میتوانند آثار خود را در قالب متن تایپشده، فایلهای صوتی شامل روایتهای شفاهی، ویدئوهای کوتاه، عکسها و اسناد مرتبط به همراه شرح مختصر رویداد و اطلاعات زمان و مکان وقوع، تا حد امکان، ارسال کنند.
رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی
در این فراخوان تأکید شده است از درج اطلاعات طبقهبندیشده، جزئیات عملیاتی حساس، مشخصات فنی امنیتی، نامهای کاربری، رمزهای عبور، مسیرهای دسترسی و هرگونه اطلاعاتی که انتشار آنها میتواند مخاطرهآمیز باشد، خودداری شود. همچنین تمامی آثار دریافتی پیش از انتشار، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، مورد بازبینی و پالایش قرار خواهند گرفت.
مهلت و نحوه ارسال آثار
علاقهمندان میتوانند آثار و مستندات خود را تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه ویژه این فراخوان به نشانی www.ict.gov.ir/fa/khaterat ارسال کنند.
مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرده است با مشارکت کارکنان و فعالان این حوزه، روایتی دقیق، انسانی و ماندگار از روزهای دشوار جنگ رمضان و تلاشهای شبانهروزی متخصصان ارتباطات کشور برای حفظ پایداری شبکهها و استمرار خدمترسانی به مردم ثبت و برای آیندگان ماندگار شود.
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