به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی،صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عملیات بهسازی، لکه‌گیری و اجرای روکش آسفالت باند رفت کریدور تهران – مشهد در حدفاصل قیامدشت تا انتهای حوزه استحفاظی استان تهران به طول ۱۲ کیلومتر در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به اهمیت این محور افزود: کریدور تهران – مشهد یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی کشور است که نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران، حمل کالا و ارتباط استان‌های شرقی با پایتخت دارد.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه با هدف رفع خرابی‌های سطح روسازی، بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

جهانی خاطرنشان کرد: نگهداری و بهسازی محورهای پرتردد از برنامه‌های مستمر راهداری استان تهران است و تلاش می‌شود با تأمین به‌موقع منابع، کیفیت شبکه راه‌های استان به صورت مستمر ارتقا یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران تأکید کرد: اجرای طرح‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها با هدف افزایش ایمنی سفرها، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای با جدیت دنبال می‌شود.