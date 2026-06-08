‍۳.۱ تردد بین ‌استانی در آذربایجان‌ غربی ثبت شد؛ رشد ۱۴ درصدی سفرها

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر. اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده توسط سامانههای هوشمند ترددشمار، در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ تعداد ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۵۹ تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی به ثبت رسیده که در مقایسه با ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۲۱۶ تردد ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: متوسط تردد روزانه در محورهای بین استانی استان طی این مدت به ۱۱۳ هزار و ۸۳۴ وسیله نقلیه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است و بیشترین حجم تردد نیز در روز ۱۴ اردیبهشتماه به ثبت رسیده است.
شکری با اشاره به محورهای دارای بیشترین حجم تردد گفت: محور ارومیه ـ سلماس با متوسط روزانه بیش از ۲۶ هزار تردد، پرترددترین محور استان بوده و پس از آن محورهای ارومیه ـ مهاباد، مهاباد ـ ارومیه، ارومیه ـ امام زاده و امام زاده ـ ارومیه در رتبههای بعدی قرار دارند.
آذربایجان غربی مهمترین کریدور ارتباطی شمال غرب کشور
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ارتباطی شمالغرب کشور نقش مهمی در جابهجایی مسافر و کالا ایفا میکند، افزود: افزایش حجم تردد در محورهای استان نشاندهنده پویایی اقتصادی، توسعه مبادلات منطقهای و افزایش سفرهای بیناستانی در این استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی همچنین به آمار پلاک های ثبتشده در جادههای استان اشاره کرد و گفت: در اردیبهشتماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۰۶ هزار پلاک خودرو یکتا توسط سامانههای پلاکخوان ثبت شده که ۶۲ درصد آن مربوط به خودروهای دارای پلاک آذربایجانغربی و ۳۸ درصد مربوط به سایر استان های کشور بوده است.
شکری ادامه داد: استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، مرکزی و کردستان بیشترین سهم را در میان خودروهای غیربومی ترددکننده در استان به خود اختصاص دادهاند که این موضوع بیانگر گستردگی ارتباطات جادهای آذربایجانغربی با سایر نقاط کشور است.
سهم ۱۸ درصدی حضور خودروعای غیربومی در آذربایجان غربی
وی با اشاره به افزایش حضور خودروهای غیربومی در استان گفت: سهم خودروهای غیربومی در برخی روزهای اردیبهشتماه به ۱۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳ درصدی داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: طی این مدت ۵۴۹ هزار و ۸۵ دستگاه وسیله نقلیه غیربومی در استان ماندگاری داشتهاند که این تعداد معادل ۲۱ درصد از خودروهای غیربومی واردشده به آذربایجانغربی است و بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این خودروها بین یک تا سه روز در استان اقامت داشتهاند که میتواند نشاندهنده رونق سفر، گردشگری و فعالیتهای اقتصادی در منطقه باشد.
شکری در ادامه به مقاصد سفر خودروهای خروجی استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۳۶ هزار وسیله نقلیه خروجی استان در سایر نقاط کشور مشاهده شدهاند که آذربایجان شرقی با سهم ۳۰ درصدی، کردستان با ۱۰ درصد، زنجان و قزوین هر کدام با ۸ درصد، مهمترین مقاصد سفر شهروندان آذربایجان غربی در اردیبهشت ماه بودهاند.
وی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل، ارتقای ایمنی راهها، اجرای پروژههای بهسازی و نگهداری و بهرهگیری از سامانههای هوشمند نظارتی از جمله اقدامات مستمر این ادارهکل برای پاسخگویی به افزایش حجم تردد و ارتقای کیفیت خدماترسانی به کاربران جادهای استان است.
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