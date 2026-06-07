معروف: ۲۵ طرح راه و ابنیه فنی در خراسان شمالی در حال اجرا است

حامد معروف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی بهسازی و مرمت رویه در مسیر کریدور جنگل گلستان تا انتهای حوزه استحفاظی شهرستان فاروج به طول ۱۰۰ کیلومتر آغاز شده است که در قالب ۶ قرارداد و با اعتبار چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی افزود: در راستای نگهداری پیشگیرانه راه‌ها و ارتقای سطح سرویس‌دهی به کاربران جاده‌ای، عملیات درزگیری، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور بجنورد - جنگل گلستان نیز در قالب چهار قرارداد و با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: همچنین ۲ قرارداد دیگر به ارزش هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال برای اصلاح زهکشی آب‌های سطحی و بهسازی رویه محور بجنورد - شیروان در محدوده دانشکده کشاورزی شیروان به طول ۶ کیلومتر و نیز شانه‌سازی و اجرای روکش آسفالت در مبادی ورودی استان از سمت قوچان به فاروج به طول ۸ کیلومتر آغاز شده است.

معروف با اشاره به جایگاه راهبردی این مسیر افزود: کریدور خراسان شمالی به عنوان یکی از ۱۰ کریدور مهم کشور، به دلیل قرار گرفتن میان قطب‌های مهم زیارتی و گردشگری، نقش مؤثری در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا دارد و بهسازی مستمر آن از اولویت‌های اصلی حوزه راهداری استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات اجرایی ۱۵ پروژه در حوزه روکش و نگهداری رویه راه‌ها با اعتباری بیش از هشت هزار میلیارد ریال و ۱۰ پروژه در بخش ساخت و نگهداری ابنیه فنی با اعتبار یکهزار میلیارد ریال در استان آغاز شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: پروژه‌های روکش و نگهداری رویه هم‌اکنون در محورهای بجنورد - جنگل گلستان، بجنورد - اسفراین - سبزوار، چمن‌بید - گرمه - میامی، بجنورد - فاروج و آشخانه - شهرآباد در حال اجرا است.

معروف همچنین از اجرای طرح‌های متعدد در حوزه ابنیه فنی خبر داد و گفت: تعمیر و مرمت درز انبساط پل‌ها، بهسازی و مقاوم‌سازی پل هفت‌دهانه گرمه، بهسازی پل‌های فلزی پیش‌ساخته، تکمیل باکس‌های پیش‌ساخته، تکمیل زیرگذر الله‌آباد و اجرای سایر تعمیرات ابنیه فنی از جمله این پروژه‌ها است.