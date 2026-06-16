نسبت نیروی توانبخشی به معلولان در کشور ۱ به ۳۵۰ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی روز سه‌شنبه در جریان بیستمین شورای عالی سلامت و امنیت قضایی، در جریان تصویب سند ملی توانبخشی تاکید کرد: یک میلیون و ۶۱۰ هزار معلول تحت پوشش این سازمان قرار دارند و ۵۰۰۰ نیروی توانبخشی داریم.

وی با اشاره به کمبود نیروهای توانبخشی تاکید کرد: استاندارد نیروی توانبخشی ۱ به ۲۵ نفر است در حالی که در کشور ما این عدد ۱ به ۳۵۰ نفر است.

حسینی با بیان اینکه در سند ملی توانبخشی به بیمه‌های مراقبتی و ابعاد فرهنگی و ورزشی توجه شده و این مقاطع عطف این سند است تاکید کرد: توجه به بیمه مراقبتی در حالیست که در حال حاضر ۱۲۲ هزار نفر از یک میلیون و ۶۱۰ معلول تحت پوشش بهزیستی هیچگونه پوشش بیمه‌ای ندارند.

به گفته وی، برای حل این شکاف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعتبار لازم را باید تامین کند که این موضوع در سند دیده شده است.