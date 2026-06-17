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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی از کشاورزان و روستاییان

ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی از کشاورزان و روستاییان

رئیس سازمان بهزیستی، بر ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی از کشاورزان و روستاییان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این قشر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی دیدار داشت و در این دیدار درباره وضعیت اجتماعی کشاورزان و روستاییان و خدماتی که سازمان بهزیستی به‌ویژه در دوران پساجنگ می‌تواند در این حوزه ارائه کند، بحث و تبادل‌ نظر شد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش کشاورزی و معیشت روستاییان اظهار کرد: کشاورزان و روستاییان به دلایل مختلف علاوه بر مشکلات اقتصادی، در حوزه تولید و محصولات کشاورزی نیز با آسیب‌هایی مواجه شده‌اند که پیامدهای آن می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی خود را نشان دهد.

وی افزود: لازم است سازوکارها و تدابیری طراحی شود تا از لغزش کشاورزان و روستاییان به سمت آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود و حمایت‌های لازم در این زمینه به‌موقع و هدفمند ارائه شود.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در این نشست، وضعیت اجتماعی شهرستان‌های حوزه انتخابیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و از طریق ارتباط با رؤسای ادارات بهزیستی این شهرستان‌ها، چالش‌ها و مسائل موجود در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی، وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش، و همچنین خدمات سلامت، درمان و توانبخشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حسینی تصریح کرد: در پایان این نشست مقرر شد ظرف یک ماه آینده سفری مشترک با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و اینجانب به شهرستان‌ها و حوزه انتخابیه انجام شود تا مسائل و مشکلات موجود از نزدیک بررسی شده و با اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم، زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات بهزیستی و بهبود وضعیت حمایت‌های اجتماعی در این مناطق فراهم شود.

کد مطلب 6863551

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