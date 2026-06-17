به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی دیدار داشت و در این دیدار درباره وضعیت اجتماعی کشاورزان و روستاییان و خدماتی که سازمان بهزیستی بهویژه در دوران پساجنگ میتواند در این حوزه ارائه کند، بحث و تبادل نظر شد.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به آسیبهای وارد شده به بخش کشاورزی و معیشت روستاییان اظهار کرد: کشاورزان و روستاییان به دلایل مختلف علاوه بر مشکلات اقتصادی، در حوزه تولید و محصولات کشاورزی نیز با آسیبهایی مواجه شدهاند که پیامدهای آن میتواند در عرصههای اجتماعی و بروز آسیبهای اجتماعی خود را نشان دهد.
وی افزود: لازم است سازوکارها و تدابیری طراحی شود تا از لغزش کشاورزان و روستاییان به سمت آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود و حمایتهای لازم در این زمینه بهموقع و هدفمند ارائه شود.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در این نشست، وضعیت اجتماعی شهرستانهای حوزه انتخابیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و از طریق ارتباط با رؤسای ادارات بهزیستی این شهرستانها، چالشها و مسائل موجود در حوزههای مختلف از جمله مسکن، اشتغال، بیمههای اجتماعی، وضعیت دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش، و همچنین خدمات سلامت، درمان و توانبخشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حسینی تصریح کرد: در پایان این نشست مقرر شد ظرف یک ماه آینده سفری مشترک با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و اینجانب به شهرستانها و حوزه انتخابیه انجام شود تا مسائل و مشکلات موجود از نزدیک بررسی شده و با اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم، زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات بهزیستی و بهبود وضعیت حمایتهای اجتماعی در این مناطق فراهم شود.
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