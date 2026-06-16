به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، این اثر با رویکردی کاربردی و مبتنی بر نیازهای آموزشی نوآموزان کم‌توان ذهنی تدوین شده و به‌عنوان یک راهنمای جامع، استفاده از ابزارهای یادگیری در دوره پیش‌دبستانی را برای معلمان تشریح می‌کند. هدف از تألیف این کتاب، توانمندسازی معلمان پیش‌دبستانی در آموزش نوآموزان کم‌توان ذهنی و آشنایی آنان با ابزارهای آموزشی مؤثر برای تقویت مهارت‌های حسی ـ حرکتی، شناختی، گفتار و زبان، مفاهیم ریاضی و همچنین رشد اجتماعی ـ هیجانی است. این اثر علاوه بر ارائه مبانی نظری، به ارتقای مهارت‌های عملی معلمان در به‌کارگیری ابزارهای آموزشی در کلاس درس نیز می‌پردازد.

این کتاب در چهار فصل شامل «حیطه حسی ـ حرکتی»، «حیطه دانش عمومی و گفتار و زبان»، «حیطه مفاهیم ریاضی» و «حیطه رشد اجتماعی ـ هیجانی» تنظیم شده است و مجموعه‌ای از ابزارهای آموزشی، اهداف کاربردی و ایده‌های تدریس را در اختیار معلمان قرار می‌دهد تا زمینه یادگیری مؤثرتر و رشد همه‌جانبه نوآموزان فراهم شود.

این اثر با برنامه‌ریزی محتوا و نظارت معاونت آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تدوین شده و در تألیف آن مژگان فرهبد، نرگس آقامحمدی و راضیه آخوندی به‌عنوان اعضای شورای برنامه‌ریزی و همچنین رقیه محمودی، مریم سلطانی‌نژادیان، یاسمین هلالیان، فرشته لایزال و راضیه آخوندی به‌عنوان اعضای گروه تألیف مشارکت داشته‌اند.