به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمایت میرزاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونین استان همدان ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای والامقام به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهدا با فدا کردن جان خود آرمان‌های انقلاب، نظام و تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند.

وی با اشاره به اولویت‌های راهبردی دستگاه تعلیم و تربیت، بر لزوم حذف پروتکل‌های اداری دست و پاگیر تاکید کرد و افزود: باید تمرکز اصلی بر اولویت کلیدی یعنی تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در مدرسه باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: رئیس جمهور با تمام وجود به نقش کلیدی آموزش و پرورش در اصلاح امور کشور باور و اعتقاد دارد و عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از اولویت‌های اصلی دولت است.

وی با تاکید بر اهمیت پروژه مهر اجرای مطلوب برنامه‌ها را برای اطمینان از بازگشایی مناسب مدارس ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید اقدامات لازم صورت گیرد تا در آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ مدرسه‌ای بدون معلم نباشد و دانش‌آموزان با فراغ بال سر کلاس‌های درس حاضر شوند.

میرزاده همچنین به برنامه‌های آموزش و پرورش در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان در ایام تابستان به عنوان یک فرصت طلایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ساماندهی املاک و تعیین تکلیف سند ثبتی فضاهای آموزشی و مدارس را از جمله برنامه‌های حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در این راستا پیگیری‌های قانونی برای صیانت از املاک آموزش و پرورش به طور مستمر دنبال می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر آشنایی کامل مدیران با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این امر را برای ارتقای سلامت اداری و انضباط سازمانی حیاتی دانست و همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت تعامل سازنده مجلس و دولت تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع چالش‌ها و پیشبرد اهداف دستگاه تعلیم و تربیت به نحو مطلوب استفاده شود.