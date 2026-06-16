کشف و ضبط ۴۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد با بیان اینکه این اقدام در روز دوشنبه ۲۵ خرداد با تلاش ۴ اکیپ در قالب اجرای این مانور سراسری انجام شد، اظهار داشت: در جریان بازرسیهای انجامشده از ۲ مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز، تعداد ۴۲۷ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد که این مراکز بهصورت غیرقانونی از شبکه برق استان استفاده میکردند.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز با جدیت ادامه دارد، افزود: فعالیت اینگونه مراکز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، موجب تضییع حقوق عمومی ، افزایش بار شبکه، افت کیفیت برقرسانی و ایجاد اختلال در تأمین برق مشترکان میشود.
فرهزاد با اشاره به اینکه مصرف برق دستگاهای ماینرهای مکشوفه معادل مصرف تقریبی 600 خانوار می باشد گفت : این اقدام با همکاری دستگاههای ذیربط و در چارچوب طرح مهتاب با هدف صیانت از حقوق عمومی و حفظ پایداری شبکه برق انجام شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق سامانههای اعلامی شرکت ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.
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