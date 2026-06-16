خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محدثه جوان دلویی؛ خسته از معطلی‌های بسیار در مطب پزشک و دستور تهیه دارو از داروخانه مورد تأیید پزشک و البته بهتر است گفته شود رفیق گرمابه و گلستان» پزشک، راهی داروخانه می‌شوم.

به همان داروخانه مورد تأیید پزشک می‌روم. شاهد رفت‌وآمد همان بیماران مطب هستم. چهره‌ها وقتی در هم می‌رود که قیمت داروها را می‌شنوند. متصدی تحویل دارو در حال چانه‌زنی با بیماران است؛ بیمارانی که وقتی قیمت میلیونی داروهای دم‌دستی را می‌شنوند، از گرفتن برخی از آن‌ها خودداری می‌کنند.

مرا که صدا می‌زند، می‌گوید: یکی از اقلام دارو را نداریم، یکی دیگر را هم بیمه قبول نمی‌کند. دو قلم داروی دیگرتان را نسخه کنم؟ که می‌گویم: خیر! و راهی داروخانه دیگری می‌شوم و تأکید دارم اگر بیمه می‌پذیرد، نسخه پزشک را بپیچاند.

بیماری را می‌بینم که هراسان و نسخه‌به‌دست وارد داروخانه می‌شود و از متصدی دریافت نسخه اول می‌پرسد: داروی ... را دارید؟ پاسخ می‌دهد: بله. و بعد قیمت آن را می‌پرسد که گویا مبلغ عجیبی می‌شنود؛ چرا که صدای آه و ناله‌اش بلند می‌شود که: همین چند وقت قبل این دارو را با ۸۰۰ هزار تومان خریده‌ام!

قیمت‌های عجیب

حکایت این روزهای بیماران خراسان شمالی، دیگر نبود پزشک متخصص و فوق تخصص نیست، بلکه قیمت‌های عجیب بسته‌های دارویی است.

دارویی که اسفندماه به قیمت ۸۰ هزار تومان تهیه می‌کردم، اکنون با بیمه به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

«فلاح» دچار درد سیاتیک و ساییدگی زانو است. حدود دو هفته‌ای است به دنبال پماد تجویزی پزشک برای آرامش درد پایش می‌گردد و عنوان می‌کند: بازنشسته هستم و این درد هر از گاهی به سراغم می‌آید و داروهایی که پزشک برایم تجویز می‌کند اغلب بیمه قبول نمی‌کند. یک ورق قرص درد مفاصل که چند ماه قبل ۵۰ هزار تومان می‌خریدم، اکنون همان را ۱۵۰ هزار تومان و پمادهای تجویزی را ۴۰۰ هزار تومان می‌خرم.

بیمه‌ای که کارساز نیست

گلناز حق‌جو که سال‌هاست در انتظار فرزند است، با دل‌شکستگی می‌گوید: برخی از داروهای درمان ناباروری را همچنان بیمه قبول نمی‌کند. برای همسرم پزشکی در مشهد دارویی تجویز کرد که یک بسته آن ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود و واقعاً مانده بودیم چه کنیم؟

او اضافه می‌کند: تقریباً هر سه ماه یک‌بار، هزینه ویزیت پزشک، سونوگرافی‌ها و داروهای من و همسرم بیشتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود.

زینب نوذری ۵۰ ساله و از بیماری دیابت و دیسک کمر رنج می‌برد. او هم می‌گوید: «امسال هزینه خرید نوار قند در طول چند ماه از ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. هر بسته نوار اندازه‌گیری ۵۰ نوار دارد و برای یک بیمار که باید در روز چندین بار قند خون اندازه بگیرد، عملاً کمتر از یک ماه این بسته ماندگاری دارد.

او اضافه می‌کند: درد دیسک کمر هم امانم را بریده است. نظر پزشک عمل جراحی است که هزینه‌های آن هم بالاست و برای من که همسرم کارگر است و فرزندانم دانشجو هستند، پرداخت آن در توانم نیست.

افزایش ۳۰۰ درصدی برخی داروها

فیروزی، یکی از کارکنان ادارات، با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت داروهای بیماران خاص اظهار می‌کند: درآمد و حقوق کارگر و کارمند درصد ناچیزی افزایش می‌یابد اما هزینه‌های زندگی، مخصوصاً دارو، سرسام‌آور شده است که بخشی از آن به دلیل تبعات جنگ و تخریب شرکت‌های داروسازی است.

او اضافه می‌کند: باید تدابیری اندیشیده شود که بیماران نیازمند دهک‌های پایین جامعه با نرخ کمتر دارو تهیه کنند.

سبحانی، شهروند دیگری که نیاز به داروی وارفارین دارد، به خبرنگار مهر می‌گوید: به‌راحتی نمی‌توانم داروی مورد نیازم را تهیه کنم و همچنین داروی وارفارین وارداتی فقط شرکت‌های آمریکایی و آلمانی خوب هستند که به سختی در شهرستان‌ها پیدا می‌شود.

بسته‌ها کمتر، رقم‌ها بیشتر

یکی از شهروندان اسفراینی به خبرنگار مهر می‌گوید: داروی کوکیوتن ۱۰۰ میلی مصرف می‌کنم. این ماه دارو را گرفتم که روی قوطی نوشته ۱۰۰ عدد قرص، اما داخلش ۳۰ تا قرص بود و قیمتش هم چهار برابر شده بود و ۶۵۰ هزار تومان برای همان پرداخت کردم.

او اضافه می‌کند: دو سال است چند روز یک‌بار این دارو را به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه آن مصرف می‌کنم.

او ادامه می‌دهد: داروهایی هم برای بازسازی عضله کمک‌کننده است که کلاً یا نیست یا به شدت قیمتش افزایش یافته است.

محبان، شهروند بجنوردی است که فرزندش از نارسایی کلیه رنج می‌برد و اکنون پزشک معالج داروهایی تجویز کرده که مبلغ آن ۸ میلیون تومان است.

او به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه رفت‌وآمدمان از روستا به شهر یک طرف، هزینه ویزیت پزشکان که آزاد است یک طرف و داروهای فرزندم مرا درمانده‌تر کرده است و تحت حمایت هیچ نهادی هم نیستیم و ناچار به خیریه‌ای مراجعه کردم تا حداقل با کمک مردم بتوانم داروهای فرزندم را تهیه کنم.

خیراندیش هم برای تهیه داروی سرماخوردگی کودکش به داروخانه‌ای مراجعه کرده است و می‌گوید: دو قلم دارو به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تهیه کردم. مگر مردم خراسان شمالی چقدر درآمد دارند که هر ماه تمام آن درآمد را صرف دوا و درمان کنند؟ اکنون بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند با دردشان بسازند اما سراغ پزشک و داروخانه‌ها نروند.

نسترن باردار است و به تجویز پزشک باید داروهای مکمل و تقویتی استفاده کند و او نیز با گلایه از تحت پوشش بیمه نبودن این‌گونه داروها می‌گوید: هفته قبل پزشکم داروهای حاوی ویتامین‌های مختلف برایم تجویز کرد که به چند داروخانه مراجعه کردم. برخی گفتند دارو را ندارند و اگر هم داشتند تحت پوشش بیمه نبود و هزینه آن ۲ میلیون تومان می‌شد که واقعاً تهیه آن برایم مقدور نبود.

باقرزاده، شهروند دیگری است که می‌گوید: من هر سه ماه باید پول ویزیت پزشک متخصص بدهم که حداقل ۵۰۰ هزار تومان است. برای آزمایش‌ها هم اگر بیمه تکمیلی نداشته باشم باید ۲ میلیون تومان یا بیشتر پول بدهم و این وضعیت برای بیماران بسیار نگران‌کننده است و خیلی از آن‌ها توان مالی زیادی ندارند و بماند که برای داروهایم جرأت مراجعه به داروخانه‌ها را ندارم، از بس داروها گران شده است.

ماهی ۳ میلیون تومان برای یک بسته قرص

آقای یزدانی عمل قلب باز انجام داده است. او هم می‌گوید: هزینه داروهای من، به شرطی که بی‌کیفیت‌ترین داروها را بخرم، ماهی ۳ میلیون تومان است. من باید روزانه قرص پلاویکس بخورم اما آن‌قدر گران شده که چند ماهی است این قرص را نمی‌توانم بخرم.

مدیر یک خیریه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بالاترین میزان مراجعه به خیریه‌ها را از ابتدای امسال در حوزه درمان عنوان و بیان می‌کند: مطلع هستم مردم برخی از روستاها و حتی مراجعه‌کنندگان به خیریه از فشار خون، قند، مشکلات گوارشی و دهان و دندان رنج می‌برند ولی نمی‌توانند به طور مرتب تحت نظر باشند.

وی که تمایلی به ذکر نامش ندارد، می‌گوید: متأسفانه کمک‌های مردمی به خیریه برای تهیه داروهای بیماران نیازمند هم تقریباً نصف شده است.

تأثیر عوامل خارج از کنترل شرکت‌های دارویی بر قیمت‌ها

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پاسخ به این سوال که علت افزایش چشمگیر قیمت داروها چیست، به خبرنگار مهر می‌گوید: افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل خارج از کنترل شرکت‌های دارویی بوده است و شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن شامل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع ارز و اختلال در فرآیندهای انتقال ارزی، موجب وارد آمدن فشار جدی بر نقدینگی شده است.

«محمود عباسی» ادامه می‌دهد: همچنین به دلیل آسیب‌های مستقیم فیزیکی، برخی شرکت‌ها به طور کامل از چرخه تولید خارج شده‌اند. علاوه بر این، حملات وارده به زیرساخت‌های پتروشیمی و فولادی کشور باعث شده است مواد اولیه و نهاده‌های تولید با کمبود و جهش قیمت مواجه شوند؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه نهایی تولید دارو اثرگذار بوده است.

وی تأکید می‌کند: بر اساس مطالعات گروه مطالعاتی اقتصاد سلامت، برای جبران هزینه‌های تولید و حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو، افزایش قیمت‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر ارزیابی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی داروها به سختی پیدا می‌شوند، علت چیست، می‌گوید: با وجود پیگیری مستمر، برنامه‌ریزی و پایش مداوم روند تهیه و توزیع دارو، عوامل متعددی بر تأمین این گروه از داروها اثر گذاشته است. داروهایی که با کمبود مواجه شدند، در حال حاضر به صورت سهمیه‌بندی و با نقشه دارویی تهیه و توزیع می‌شوند و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به صورت مستمر در حال رصد و پایش آن‌ها است.

عباسی ادامه می‌دهد: کمبودهای دارویی مشاهده‌شده در خراسان شمالی، ناشی از کمبودهای سراسری در سطح کشور است و این مسئله صرفاً مختص این استان نیست. بر این اساس، بخش عمده داروهای با دسترسی محدود در خراسان شمالی، در سایر استان‌های کشور نیز با شرایط مشابهی مواجه هستند.