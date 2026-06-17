اکبرزاده: تکمیل ۹ طرح ورزشی خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مصیب اکبرزاده ، ظهر چهارشنبه در نشست با روسای هیات‌های ورزشی خراسان‌شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراساان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: چهار طرح ورزشی استان با ۲۲۵ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی تکمیل شده و آماده بهره برداری است

اکبرزاده گفت: این طرح های ورزشی شامل چمن مصنوعی در روستاهای صندل آباد بجنورد، چلو، گلیان و دوین شیروان است که براساس برنامه ریزی ها هفته دولت امسال بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: کف پوش سالن ورزشی شوقان و جانبازان بجنورد نیز اخیرا با اعتبار ملی و استانی تعویض شد.

اکبرزاده با اشاره به آغاز روند تکمیل طرح‌های مهم ورزشی که سال‌ها متوقف مانده بودند، گفت: روند تکمیل ۹ طرح ورزشی خراسان شمالی نیز آغاز شده است.

وی گفت: گود باستانی جاجرم، گود باستانی راز، سالن ورزشی چندمنظوره رزمی اسفراین، سالن چندمنظوره تیتکانلو و خانه جوان ۲ بجنورد از جمله این طرح‌ها هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی تصریح کرد: سالن سه‌هزار نفری شیروان و سالن ۲ هزار نفری اسفراین نیز از طرح‌های شاخصی است که روند تکمیل آنها با تخصیص اعتبارات ملی آغاز شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی با اشاره به تشکیل مجمع خیران ورزشی استان، گفت: این اقدام با هدف جلب مشارکت‌های مردمی و تقویت حمایت‌های اجتماعی در مسیر توسعه ورزش انجام می‌شود.

اکبرزاده افزود: این مجمع می‌تواند به عنوان یک ظرفیت جدید، راه را برای حمایت از طرح‌های نیمه‌تمام، ارتقای امکانات ورزشی و نیز توسعه برنامه‌های جوان‌محور هموارتر کند.