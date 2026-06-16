به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مولایی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان شهرکرد، از اجرای مجموعه اقدامات فنی و عمرانی شامل تسطیح، بغلبندی، نصب علائم، تعویض گاردریل، جابجایی نیوجرسی، خاکبرداری، شانهسازی، مسدودسازی دسترسیهای غیرمجاز و جابجایی ماشینآلات سنگین در محورهای اصلی و فرعی این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.
وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، اکیپهای راهداری با اولویت ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت راهها و زیباسازی منظر جادهای، عملیات گستردهای را در محورهای هفشجان، سورشجان، خوی، اسدآباد، طاقانک، بهرامآباد، شهرکیان، مرغملک، سیرک، نوآباد و تونل رخ بهاجرا درآوردهاند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان شهرکرد با اشاره به اجرای عملیات تسطیح و ریگلاژ در کنار بغلبندی و ایجاد شیب شیروانی در مسیرهای پرتردد، افزود: اقدامات خاکبرداری و خاکریزی همراه با شانهسازی و تنظیم قنو در محورهای مواصلاتی بهویژه در بخش لاران، نقش بسزایی در کاهش نقاط حادثهخیز و افزایش ظرفیت ایمنی جادهها داشته است.
مولایی نصب و تعویض تابلوهای فرسوده و علائم هشداردهنده را از دیگر اقدامات مؤثر برشمرد و گفت: در کنار آن، گاردریلهای آسیبدیده در نقاط مختلف تعویض و نیوجرسیهایی در سهراهی خوزستان نصب و جابجا شد تا ایمنی تردد در این مسیرها بهطور محسوسی افزایش یابد.
رئیس اداره راهداری شهرستان همچنین به مسدودسازی دسترسیهای غیرمجاز در محور هفشجان به شهرکرد اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی تردد و جلوگیری از بروز تصادفات ناگهانی انجام شد. علاوه بر این، جابجایی لودر، بیل مکانیکی و گریدر بین محورهای مختلف و سوخترسانی به اکیپهای مستقر در گردنه خلک، نشاندهنده انعطافپذیری و آمادگی کامل نیروهای راهداری برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی در نقاط مختلف است.
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