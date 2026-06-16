غریب آبادی: مسیر رهبر شهید را با صلابت و عقلانیت ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در فضای مجازی نوشت: محرم امسال را در حالی آغاز می‌کنیم که محرم‌های سال‌های گذشته برای ما یادآور لحظه‌هایی بود که در مجلس عزای حضرت اباعبدالله الحسین‌ علیه‌السلام، بیش از همیشه فرصت دیدار و دل سپردن به رهبر فرزانه ای فراهم می‌شد که نام سیدالشهداء را با صلابت ایمان، حکمت و تدبیر در روزهای سخت، و آرامش پدرانه در دل‌ها زنده می‌کرد.

وی با بیان اینکه او رفت، اما راهی که گشود، زنده‌تر از همیشه باقی است؛ راه امام حسین (ع)، راه استقلال، راه عزت، راه ایستادگی در برابر ظلم و راه پاسداری از کرامت ملت، گفت: محرم امسال، اشک ما اشک دلتنگی است و عهدی تازه با امام حسین علیه‌السلام، با امام شهید، و با رهبری عزیز که امروز بار سنگین این امانت را با حکمت، شجاعت و تدبیر بر دوش گرفته است.