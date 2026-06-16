به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی، با تأکید بر اهمیت ملاحظات محیط زیستی در طرح پهنهبندی اراضی حریم پایتخت، اظهار داشت: باید به گونهای برنامهریزی شود که ضمن بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای موجود، انگیزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و طبیعی در حریم تهران از بین برود.
وی در جریان بررسی لایحه پهنهبندی اراضی حریم پایتخت اظهار کرد: در ساختار پهنهبندی ارائهشده، موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که برای هر بخش ضوابط و ملاحظاتی پیشبینی شده است.
پیرهادی افزود: در این پهنهبندی، اراضی کشاورزی و باغداری، ملاحظات محیطزیستی و همچنین عناصر طبیعی، آبراههها، رودخانهها و منابع آبی به عنوان محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفتهاند.
رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در این پهنهبندی، توجه به مسائل محیطزیستی است، تصریح کرد: این موضوع میتواند نقش مؤثری در ارتقای وضعیت حریم شهر تهران در حوزههای کشاورزی، ذخایر طبیعی، سرمایههای محیطزیستی، رودخانهها و سایر عناصر طبیعی ایفا کند.
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: حریم تهران از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و زیستمحیطی برخوردار است و هرگونه تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از این اراضی باید با نگاه حفاظتی و مبتنی بر توسعه پایدار انجام شود.
پیرهادی ادامه داد: معتقدم باید با تمرکز بیشتری به این موضوع پرداخته شود و راهکارهایی طراحی شود که امکان استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود را فراهم کند.
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که هم مردم بتوانند از ظرفیتهای طبیعی موجود بهرهمند شوند و هم مالکان اراضی از منافع قانونی خود برخوردار باشند.
پیرهادی افزود: در عین حال باید به گونهای عمل شود که مالکان اراضی انگیزهای برای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، باغات و فضاهای طبیعی نداشته باشند و به سمت ساختوساز یا تغییر وضعیت این اراضی سوق پیدا نکنند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در حریم شهرها ناشی از تلاش برای تغییر کاربری اراضی و بهرهبرداریهای خارج از ضوابط قانونی است؛ از این رو باید سازوکارهایی پیشبینی شود که ضمن حفظ حقوق مالکان، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و اقدامات خلاف ضوابط جلوگیری شود.
وی افزود: اگر بتوان میان حفظ محیط زیست، منافع عمومی و حقوق مالکان تعادل ایجاد کرد، بخش قابل توجهی از چالشهای موجود در حریم تهران برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این موضوع در کمیسیون به صورت تخصصی دنبال خواهد شد و تلاش میکنیم از منظر محیطزیستی با دقت بیشتری به ابعاد مختلف آن بپردازیم تا بهترین تصمیمها برای صیانت از اراضی ارزشمند حریم تهران اتخاذ شود.
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