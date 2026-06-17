رئیس حوزه هنری: ۵ سال برای ساخت پردیس سینمایی معطل شده ایم!

خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی_ پرونده تملک سینما هجرت و احداث پردیس سینمایی جدید در کرج طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه مدیریت شهری و فرهنگی استان البرز تبدیل شده است. لایحه واگذاری زمین مجاور پارک تاجیکستان به حوزه هنری برای اجرای این پروژه، موافقان و مخالفان جدی در شورای شهر کرج دارد؛ موافقانی که بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تأکید می‌کنند و مخالفانی که نگران حفظ اراضی شهری، فضای سبز و نحوه ارزش‌گذاری املاک هستند.

پس از مسکوت ماندن این لایحه در شورای شهر کرج، ابهامات متعددی درباره آینده سینما هجرت، محل احداث پردیس سینمایی، تضمین اجرای پروژه و امکان استفاده از زمین‌های جایگزین مطرح شد.

خبرنگار مهر در گفت‌وگویی تفصیلی با محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری استان البرز، این پرسش‌ها را مطرح کرده است؛ گفت‌وگویی که نشان می‌دهد حوزه هنری بیش از آنکه بر یک زمین مشخص اصرار داشته باشد، خواهان تعیین تکلیف پروژه‌ای است که سال‌ها میان جلسات، بررسی‌ها و اختلاف نظرها معطل مانده است.

*چرا حوزه هنری به دنبال واگذاری سینما هجرت است؟

ابتدا باید این موضوع را اصلاح کنم. حوزه هنری هیچ‌گاه پیشنهاد فروش یا واگذاری سینما هجرت را مطرح نکرده است. از سال‌ها قبل این موضوع از سوی مدیریت شهری مطرح شد که برای این سینمای قدیمی باید راه‌حل جدیدی اندیشیده شود. ما نیز اعلام کردیم اگر قرار است زیرساخت فرهنگی شهر توسعه پیدا کند، آماده همکاری هستیم.

*وضعیت فعلی سینما هجرت چه مشکلاتی دارد؟

سینما هجرت یک نماد فرهنگی برای کرج است و ارزش نوستالژیک دارد، اما از نظر سازه، موقعیت مکانی، پارکینگ، دسترسی و استانداردهای روز سینمایی با محدودیت‌هایی مواجه است. واقعیت این است که این مجموعه پاسخگوی نیازهای امروز شهر نیست.

*برخی معتقدند این سینما باید حفظ شود. نظر شما چیست؟

ما نیز معتقدیم باید حفظ شود. حتی پیشنهاد داده‌ایم با عقب‌نشینی‌های لازم و ساماندهی محیط اطراف، این مجموعه به موزه سینما یا یک مرکز فرهنگی تبدیل شود تا هویت تاریخی آن باقی بماند.

*چرا کرج به پردیس سینمایی جدید نیاز دارد؟

اگر بر اساس شاخص‌های جمعیتی و سرانه‌های فرهنگی نگاه کنیم، کرج با کمبود جدی سالن سینما مواجه است. این شهر با جمعیت چندمیلیونی خود باید دست‌کم چندین سالن سینمایی دیگر داشته باشد. وضعیت فعلی کرج از نظر سرانه سینمایی در شأن این کلانشهر نیست.

*چه امکاناتی در پردیس پیشنهادی پیش‌بینی شده است؟

طرح فقط ساخت چند سالن سینما نیست. در این مجموعه سالن‌های سینما، تئاتر، نگارخانه، فضاهای هنری، کافه کتاب و بخش‌های فرهنگی مختلف پیش‌بینی شده است. در واقع هدف شکل‌گیری یک پردیس هنر است نه صرفاً یک سینما.

*چرا زمین مجاور پارک تاجیکستان مطرح شد؟

این نکته را بارها گفته‌ام؛ حوزه هنری هیچ‌گاه این زمین را پیشنهاد نکرده است. پیشنهاد از سوی مدیریت شهری و شهرداری مطرح شد. اگر غیر از این بود باید سند یا نامه‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد حوزه هنری چنین زمینی را درخواست کرده است.

*یعنی اصراری بر این زمین خاص ندارید؟

خیر. ما به دنبال زمین مناسب هستیم، نه زمین خاص. هر زمینی که کاربری فرهنگی داشته باشد و امکان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه در آن فراهم باشد، قابل بررسی است.

*اگر شورای شهر کرج‌ زمین جایگزین معرفی کند، از آن استقبال می‌کنید؟

قطعاً _ اگر زمین مناسب و بدون معارض معرفی شود، از آن استقبال خواهیم کرد. مسئله ما توسعه زیرساخت فرهنگی است، نه یک موقعیت جغرافیایی مشخص.

*پس علت گلایه حوزه هنری چیست؟

گلایه ما از طولانی شدن روند تصمیم‌گیری است. این موضوع حدود پنج سال است مطرح شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. اگر قرار بود زمین دیگری معرفی شود، بهتر بود این اتفاق سال‌ها قبل رخ می‌داد.

*برخی اعضای شورا می‌گویند ارزش زمین پیشنهادی چند برابر سینما هجرت است. پاسخ شما چیست؟

ارزش‌گذاری املاک بر عهده کارشناسان رسمی است و حوزه هنری در این فرآیند دخالتی ندارد. هر تصمیمی باید بر اساس نظر کارشناسی و ضوابط قانونی اتخاذ شود.

*درباره ارقام مطرح شده چه نظری دارید؟

اعداد مختلفی در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود اما مبنای تصمیم‌گیری باید کارشناسی رسمی باشد. ما وارد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نمی‌شویم.

*برخی معتقدند حوزه هنری از این پروژه منتفع می‌شود.

اگر هدف درآمدزایی بود، مسیرهای ساده‌تری وجود داشت. وظیفه حوزه هنری توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری است. ما در شهرهای مختلف کشور با مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های محلی سینما ساخته‌ایم و هدف اصلی نیز همین بوده است.

*چه تضمینی وجود دارد که پس از واگذاری زمین، پروژه اجرا شود؟

حوزه هنری سابقه ساخت و بهره‌برداری از مجموعه‌های فرهنگی در نقاط مختلف کشور را دارد. طبیعی است وقتی زمین مناسب و شرایط اجرایی فراهم باشد، پروژه نیز وارد مرحله اجرا می‌شود. کسی برای سال‌ها دنبال زمین نمی‌گردد که بعد از دریافت آن پروژه را متوقف کند.

*زمان‌بندی مشخصی برای ساخت پردیس وجود دارد؟

زمان‌بندی دقیق به تعیین تکلیف زمین و طی شدن مراحل قانونی بستگی دارد. تا زمانی که محل پروژه نهایی نشود، اعلام زمان قطعی امکان‌پذیر نیست.

*یکی از دغدغه‌های مردم، کاهش فضای سبز اطراف پارک تاجیکستان است.

بخشی از این نگرانی‌ها ناشی از برداشت‌های متفاوت از وضعیت زمین است. ضمن احترام به دغدغه شهروندان، تأکید می‌کنم که موضوع اصلی ما توسعه فضاهای فرهنگی است و درباره هر زمینی باید بر اساس ضوابط قانونی و کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

*درباره نگرانی‌های ترافیکی چه نظری دارید؟

در بسیاری از شهرهای کشور پردیس‌های سینمایی فعالیت می‌کنند و مشکل اصلی ترافیک معمولاً ناشی از تمرکز کاربری‌های متعدد است. نباید همه مشکلات ترافیکی را به یک پروژه فرهنگی نسبت داد.

*برخی منتقدان معتقدند در این پروژه نگاه تجاری پررنگ است.

این برداشت درستی نیست. در همه پردیس‌های فرهنگی دنیا و ایران فضاهای پشتیبان اقتصادی وجود دارد تا هزینه‌های مجموعه تأمین شود. اما ماهیت پروژه فرهنگی است. اگر فضایی تجاری هم تعریف شود، در خدمت فعالیت‌های فرهنگی و هنری خواهد بود.

*منظورتان از فضاهای پشتیبان چیست؟

کافه کتاب، فروشگاه محصولات فرهنگی و هنری، نگارخانه و فضاهایی از این دست. قرار نیست یک مجتمع تجاری صرف ساخته شود. هدف ایجاد یک مجموعه فرهنگی کامل است.

*آیا کرج از نظر زیرساخت فرهنگی دچار عقب‌ماندگی است؟

به نظر من بله! کرج با جمعیت فعلی خود باید امکانات فرهنگی بیشتری داشته باشد. کمبود سالن سینما، سالن موسیقی و برخی فضاهای هنری کاملاً محسوس است و این مسئله سال‌هاست مورد مطالبه هنرمندان و فعالان فرهنگی قرار دارد.

*اگر مخالفت‌ها ادامه پیدا کند چه خواهید کرد؟

وظیفه ما پیگیری توسعه زیرساخت‌های فرهنگی است. امیدواریم مدیریت شهری و شورای شهر به جمع‌بندی برسند. اگر زمین مناسب دیگری معرفی شود، آن را بررسی می‌کنیم اما نباید روند تصمیم‌گیری دوباره چند سال به تأخیر بیفتد.

*منتقدان می‌گویند توسعه فرهنگی نباید به بهای از دست رفتن فضای شهری تمام شود.

ما نیز معتقدیم باید میان توسعه فرهنگی و ملاحظات شهری توازن برقرار شود. اگر راهکاری وجود داشته باشد که هم پردیس سینمایی ساخته شود و هم دغدغه‌های عمومی برطرف شود، قطعاً از آن استقبال می‌کنیم.

*و پرسش پایانی؛ مهم‌ترین مطالبه شما از مدیریت شهری چیست؟

تعیین تکلیف. مهم نیست کدام گزینه انتخاب می‌شود؛ مهم این است که پس از سال‌ها بحث و بررسی، مسیر مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی کرج تعیین شود. شهر به سینما، تئاتر و فضاهای فرهنگی جدید نیاز دارد و نباید این مطالبه بیش از این معطل بماند.

اظهارات رئیس حوزه هنری البرز نشان می‌دهد این نهاد فرهنگی، دست‌کم در مواضع اعلامی خود، آمادگی بررسی زمین‌های جایگزین را دارد و اصراری بر یک موقعیت مشخص ندارد.

با این حال آنچه از دل این گفت‌وگو بیش از هر موضوع دیگری به چشم می‌آید، انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ای است که به گفته مسئولان حوزه هنری، بیش از پنج سال در پیچ‌وخم بررسی‌های اداری و مدیریتی باقی مانده است.

اکنون توپ در زمین شورای شهر و شهرداری کرج قرار دارد؛ نهادی که از یک سو باید به دغدغه‌های شهروندان و مخالفان طرح درباره محل اجرای پروژه پاسخ دهد و از سوی دیگر برای کمبود زیرساخت‌های فرهنگی کلانشهر کرج راهکار عملی ارائه کند.

پرسش اصلی اینجاست که اگر گزینه فعلی مورد قبول نیست، مدیریت شهری چه زمین جایگزین، چه زمان‌بندی مشخص و چه برنامه‌ای برای پایان دادن به بلاتکلیفی چندساله سینما هجرت و احداث پردیس سینمایی کرج در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد؟