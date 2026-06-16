به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پیاده‌روی یکی از بهترین ورزش‌ها برای سلامت قلب، کنترل وزن و کاهش استرس است؛ اما متخصصان می‌گویند بسیاری از افراد بدون آنکه بدانند، اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که می‌تواند باعث درد مفاصل، کاهش اثربخشی ورزش و حتی آسیب‌های عضلانی شود. کارشناسان در تازه‌ترین توصیه‌های خود، ۱۳ اشتباه رایج هنگام راه رفتن را شناسایی کرده‌اند.

این اشتباهات را نکنید

۱ ـ خم کردن سر به سمت پایین: نگاه مداوم به زمین یا تلفن همراه فشار زیادی به گردن و شانه‌ها وارد می‌کند.

۲ ـ قوز کردن هنگام راه رفتن: وضعیت نامناسب ستون فقرات می‌تواند به مرور باعث کمردرد و خستگی عضلانی شود.

۳ ـ برداشتن گام‌های بیش از حد بلند: گام‌های خیلی بلند فشار بیشتری به زانو و مفصل لگن وارد می‌کنند.

۴ ـ استفاده از کفش نامناسب: کفش‌های فرسوده یا بدون حمایت کافی از پا از مهم‌ترین دلایل درد زانو و کف پا هستند.

۵ ـ حرکت ندادن دست‌ها: حرکت طبیعی بازوها به حفظ تعادل و افزایش کارایی پیاده‌روی کمک می‌کند.

۶ ـ راه رفتن بیش از حد آرام: اگر شدت پیاده‌روی خیلی کم باشد، فواید قلبی-عروقی آن کاهش پیدا می‌کند.

۷ ـ شروع ناگهانی با سرعت بالا: بدون گرم کردن، احتمال کشیدگی عضلات و آسیب افزایش می‌یابد.

۸ ـ نادیده گرفتن درد: درد مداوم در زانو، مچ پا یا کمر نشانه‌ای است که نباید نادیده گرفته شود.

۹ ـ کم‌آبی بدن: حتی در پیاده‌روی‌های معمولی نیز دریافت ناکافی آب می‌تواند باعث خستگی و افت عملکرد شود.

۱۰ ـ پوشیدن لباس نامناسب: لباس‌های بیش از حد تنگ یا نامتناسب با دمای هوا می‌توانند پیاده‌روی را دشوار کنند.

۱۱ ـ نگاه نکردن به مسیر: حواس‌پرتی ناشی از موبایل یا هدفون احتمال زمین خوردن را افزایش می‌دهد.

۱۲ ـ پیاده‌روی فقط روی سطوح سخت: راه رفتن مداوم روی آسفالت یا بتن می‌تواند فشار بیشتری به مفاصل وارد کند.

۱۳ ـ بی‌توجهی به تداوم تمرین: پیاده‌روی‌های پراکنده و نامنظم معمولا تاثیر کمتری نسبت به فعالیت منظم دارند.