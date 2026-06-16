کمیته مشترک تجاری هلمند و خراسان جنوبی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نفر، ظهر سهشنبه در نشست همکاریهای اقتصادی خراسان جنوبی و ولایت هلمند افغانستان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده خراسان جنوبی اظهار کرد: همواره در مأموریتهای خارجی خود از این استان به عنوان منطقهای با ظرفیتهای فراوان یاد کردهام و امروز افتخار دارم در استانی حضور پیدا کنم که از بسیاری جهات قابلیتهای آن قابل مقایسه با یک کشور مستقل است.
وی با قدردانی از حضور هیئت اقتصادی ولایت هلمند افغانستان در خراسان جنوبی افزود: در ارزیابیهایی که در سطح سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران انجام شد، به این جمعبندی رسیدیم که ولایت هلمند با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، صنعتی و تجاری، در روابط اقتصادی با ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سرکنسول ایران در قندهار ادامه داد: هلمند بزرگترین ولایت افغانستان است و از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است اما در جغرافیای روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور آنگونه که باید دیده نشده و معتقدیم باید این کمبود جبران شود.
وی با اشاره به سفر هیئت تجاری هلمند به خراسان جنوبی گفت: هدف اصلی این سفر، معرفی ظرفیتهای اقتصادی دو طرف و ایجاد شناخت دقیقتر از توانمندیهای موجود است. همانگونه که تجار افغانستان آشنایی محدودی با ظرفیتهای خراسان جنوبی داشتند، ما نیز معتقدیم در معرفی توانمندیهای هلمند کمکاریهایی صورت گرفته که باید جبران شود.
سرکنسول ایران در قندهار با بیان اینکه مرز ماهیرود یکی از مهمترین ظرفیتهای تجاری شرق کشور است، افزود: خراسان جنوبی با برخورداری از شهرکهای صنعتی، واحدهای تولیدی، ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و فناوریهای نوین میتواند به حلقه اتصال مهمی برای توسعه تجارت میان ایران و افغانستان تبدیل شود.
وی تصریح کرد: هرچند بازدید چند روزه نمیتواند تصویر کاملی از ظرفیتهای گسترده این استان ارائه دهد، اما میتواند زمینه شناخت اولیه و آغاز همکاریهای گستردهتر را فراهم کند.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار با اشاره به سفر اخیر خود به ولایت هلمند و پیگیریهای انجام شده برای برگزاری این نشست گفت: خوشبختانه وعدهای که برای توسعه ارتباطات میان دو استان داده شده بود، امروز محقق شده و امیدواریم نتایج آن در آینده نزدیک نمایان شود.
وی با تأکید بر وجود اراده جدی در دو طرف برای توسعه همکاریها اظهار کرد: ظرفیتهای متعددی در زمینه سرمایهگذاری مشترک، تجارت، صادرات و واردات، صدور خدمات فنی و مهندسی، خدمات درمانی و توسعه همکاریهای اقتصادی وجود دارد و تنها نیازمند پیگیری و عملیاتی شدن توافقات هستیم.
سرکنسول ایران در قندهار همچنین از پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی برای برگزاری این نشست قدردانی کرد و گفت: آمادگی داریم زمینه حضور هیئتهای تجاری بیشتری را در آینده فراهم کنیم تا شناخت متقابل از ظرفیتهای اقتصادی افزایش یابد.
نفر در بخش دیگری از سخنان خود به توافق صورت گرفته میان مسئولان دو کشور در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: بر اساس این توافق، تشکیل کمیته مشترک تجارت مرزی پیشبینی شده است که میتواند مبنای توسعه روابط اقتصادی میان خراسان جنوبی و ولایت هلمند قرار گیرد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار خاطرنشان کرد: فعالسازی این کمیته مشترک با حضور نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی دو طرف میتواند زمینه رفع موانع، تسهیل تجارت و افزایش تعاملات اقتصادی را فراهم کند و به دستاوردهای ارزشمندی برای مردم دو کشور منجر شود.
نفر ابراز امیدواری کرد سفر هیئت اقتصادی هلمند به خراسان جنوبی زمینهساز توسعه هرچه بیشتر روابط میان دو ملت مسلمان، دوست و برادر ایران و افغانستان باشد.
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