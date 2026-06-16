به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدامِ راهبردی که ضمن رفع نگرانیهای ناشی از وابستگی به تجهیزات خارجی، بیش از ۹۰ میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی برای شرکت به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش، سیستم مرکزی کنترل فرآیند جوش در ایستگاه جوش ناپیوسته (CRWM) از جمله سامانههای حیاتی و راهبردی در فرآیند تولید لولههای فولادی به شمار میرود که وظیفه کنترل دقیق موقعیت و فشار محورهای ایستگاه جوش و دستیابی به شکل نهایی لوله را بر عهده دارد.
این فرآیند از طریق تبادل اطلاعات بر بستر شبکه فیبر نوری و ارتباط میان PLC و یک سیستم IPC یا CNC انجام میشود.
در سالهای گذشته، وابستگی این سیستم به سختافزارهای خاص و نرمافزار انحصاری شرکت خارجی سازنده و همچنین عدم دسترسی به کدهای برنامهنویسی آن، مشکلات متعددی را در زمینه تأمین قطعات یدکی، تعمیرات و رفع عیوب فنی ایجاد کرده بود.
این چالشها با توجه به تحریمهای بینالمللی و انحلال شرکت سازنده خارجی، نگرانیهای جدی در خصوص احتمال توقف این دستگاه و به تبع آن، توقف فعالیت کارخانه ۴ شرکت لولهسازی اهواز به وجود آورده بود.
در همین راستا، کارگروهی متشکل از متخصصان مدیریتهای تولید و تعمیرات و نگهداری با تکیه بر دانش فنی داخلی، موفق به پیادهسازی این سیستم بر روی پلتفرمهای عمومی و در دسترس شدند.
با اجرای این پروژه، وابستگی به سختافزارها و نرمافزارهای اختصاصی خارجی به طور کامل برطرف و امکان دسترسی به دانش فنی، توسعه و پشتیبانی مستقل از این سامانه فراهم شد.
بر اساس برآوردهای انجامشده، تنها از محل پیادهسازی و بومیسازی این سیستم، بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی برای شرکت محقق شده است.
افزون بر این، دو دستگاه مشابه دیگر نیز توسط متخصصان شرکت تعمیر، بازسازی و در اختیار کارخانه ۴ قرار گرفته است که مجموع صرفهجویی ناشی از تعمیر این دو سیستم و اجرای پروژه بومیسازی به بیش از ۹۰ میلیارد تومان میرسد.
این دستاورد ارزشمند، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه اقتصادی، یکی از مهمترین دغدغههای فنی شرکت در زمینه تأمین و پشتیبانی تجهیزات راهبردی کارخانه ۴ را برطرف کرده و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی، افزایش پایداری تولید و صیانت از سرمایههای ملی به شمار میرود.
شرکت لولهسازی اهواز با اتکا به ظرفیتهای انسانی و دانش تخصصی کارکنان خود، همچنان مسیر بومیسازی فناوریهای کلیدی و توسعه توانمندیهای داخلی را با هدف ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و تضمین تداوم تولید دنبال میکند
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