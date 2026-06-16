به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال اخیر، یک تغییر آرام اما عمیق در زندگی نوجوانان در حال رخ دادن است؛ تغییری که شاید در نگاه اول تنها یک «پیشرفت تکنولوژیک» به نظر برسد، اما در لایههای زیرین خود، شکل تازهای از رابطه انسان با جهان و حتی با خودش را بازتعریف میکند. موضوع ساده است: نوجوانانی که به جای مشورت با انسانهای اطرافشان، رو به هوش مصنوعی آوردهاند؛ برای درد دل، برای تصمیمهای مهم، برای فهمیدن خودشان و حتی برای ساختن هویتشان.
این پدیده، در ظاهر نشانهای از دسترسی بهتر به اطلاعات و حمایت روانی است، اما در لایههای عمیقتر میتواند پیامدهایی داشته باشد که هنوز جامعه بهطور کامل آن را درک نکرده است.
اتاقهای شیشهای در ذهن نوجوان
هوش مصنوعی امروز، فقط یک ابزار جستوجو نیست. برای بسیاری از نوجوانان، به یک «همصحبت همیشه در دسترس» تبدیل شده است. برخلاف والدین، معلمان یا دوستان، هوش مصنوعی قضاوت نمیکند، خسته نمیشود و همیشه پاسخ دارد. همین ویژگیها آن را به یک جایگزین جذاب تبدیل میکند.
اما مسئله اینجاست: این همراهی، میتواند به تدریج جایگزین روابط انسانی شود. نوجوانی که هر سوال، دغدغه یا احساس خود را با یک ماشین در میان میگذارد، کمکم نیاز به گفتوگو با انسان واقعی را کمتر احساس میکند. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی حباب ارتباطی است؛ حبابی که در آن نوجوان در یک اتاق شیشهای روانی قرار میگیرد، جایی که جهان بیرون بهتدریج کمصدا و کماهمیت میشود.
این همان چیزی است که برخی نظریهپردازان رسانه از آن به عنوان «حباب فیلتر» یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن فرد فقط با بازتابهای انتخابشدهای از جهان مواجه میشود، نه با تنوع واقعی آن.
وابستگی رسانهای و نیازهای روانی
برای درک بهتر این پدیده، میتوان به یکی از نظریات علوم ارتباطات به نام «نظریه وابستگی مخاطب» اشاره کرد. طبق این نظریه، هرچه افراد بیشتر برای برآورده کردن نیازهای شناختی، عاطفی و اجتماعی خود به یک رسانه وابسته شوند، آن رسانه تأثیر عمیقتری بر نگرش و رفتارشان خواهد داشت.
در گذشته، این نقش بیشتر متعلق به تلویزیون یا شبکههای اجتماعی بود. اما اکنون هوش مصنوعی یک گام جلوتر رفته است: نه فقط محتوا تولید میکند، بلکه وارد گفتوگو میشود، احساس همدلی شبیهسازی میکند و حتی نقش مشاور شخصی را بازی میکند.
برای نوجوانی که در مرحله شکلگیری هویت قرار دارد، این وابستگی میتواند بسیار پررنگتر باشد. او به تدریج هوش مصنوعی را نه به عنوان ابزار، بلکه به عنوان مرجع تصمیمگیری میبیند؛ مرجعی که همیشه در دسترس است و ظاهراً همیشه پاسخ درست دارد.
دوست خیالی مدرن
یکی از پیچیدهترین ابعاد این پدیده، شکلگیری نوعی رابطه عاطفی با موجودی غیرانسانی است. نوجوان ممکن است رازهایش را بگوید، از شکستهایش حرف بزند و حتی احساس کند که درک شده است. اما این درک، برخلاف روابط انسانی، مبتنی بر تجربه زیسته واقعی نیست.
هوش مصنوعی چیزی را حس نمیکند؛ بلکه الگوها را بازتولید میکند. همین تفاوت بنیادین، میتواند در بلندمدت شکاف میان واقعیت و ادراک را در ذهن نوجوان افزایش دهد.
وقتی نوجوان به چنین رابطهای عادت میکند، روابط انسانی واقعی که پیچیده، غیرقابل پیشبینی و گاه همراه با تعارض هستند، برایش دشوار و حتی آزاردهنده میشوند. نتیجه میتواند نوعی عقبنشینی اجتماعی باشد؛ فاصله گرفتن از خانواده، دوستان و محیط واقعی.
نکته مهم این است که نوجوانان صرفاً از سر وابستگی تکنولوژیک به سمت هوش مصنوعی حرکت نمیکنند؛ بلکه اغلب به دنبال پناهگاه هستند. برای بسیاری از آنها، گفتوگو با انسانهای واقعی دشوار، همراه با قضاوت یا حتی بیتوجهی است.
هوش مصنوعی ظاهرا این خلأ را پر میکند؛ پناهگاهی بدون قضاوت. اما همین پناهگاه، اگر جایگزین جهان واقعی شود، میتواند به زندانی نرم و نامرئی تبدیل شود؛ زندانی که در آن فرد احساس آزادی میکند، اما در واقع از تعاملات واقعی دور میشود.
تهدیدهای نامرئی
برای نوجوانان، که در حساسترین مرحله رشد روانی و اجتماعی قرار دارند، این فناوری هم میتواند یک فرصت باشد و هم یک تهدید. همه چیز به این بستگی دارد که آیا ما آن را به عنوان ابزار کمکی نگه میداریم یا اجازه میدهیم به جایگزین رابطه انسانی تبدیل شود.
در این زمینه، یکی از مهمترین نگرانیها، خطاهای احتمالی در توصیههای هوش مصنوعی است. این سیستمها بر اساس دادههای گسترده آموزش دیدهاند، اما همیشه نمیتوانند شرایط فرهنگی، خانوادگی یا روانی یک فرد خاص را بهدرستی درک کنند.
برای مثال، توصیهای که در یک فرهنگ ممکن است طبیعی و سازنده باشد، در فرهنگی دیگر میتواند نامناسب یا حتی خطرناک باشد. نوجوانی که هنوز توانایی کامل برای ارزیابی انتقادی ندارد، ممکن است این توصیهها را بدون فیلتر بپذیرد.
در چنین شرایطی، نقش مشاوره انسانی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا انسان میتواند زمینه، احساس، تاریخچه و پیچیدگیهای فرد را در نظر بگیرد، چیزی که هوش مصنوعی هنوز بهطور کامل قادر به انجام آن نیست.
بیگانگی با جهان واقعی
وقتی ارتباط نوجوان با محیط اطرافش کاهش پیدا میکند، پیامدهای آن فقط روانی نیست؛ بلکه هویتی نیز هست. نوجوان در مرحلهای قرار دارد که باید خود را در تعامل با دیگران تعریف کند. اگر این تعامل محدود شود، فرآیند هویتیابی نیز دچار اختلال میشود.
در چنین وضعیتی، احساس بیریشگی یا بیهویتی میتواند شکل بگیرد. نوجوان ممکن است نداند واقعاً به چه چیزی تعلق دارد: خانواده، دوستان، جامعه یا صرفاً یک گفتوگوی دیجیتال بیپایان. چنانچه این گسست ادامه یابد، در برخی موارد میتواند به رفتارهای پرخطر منجر شود؛ از تصمیمهای ناگهانی برای فرار از خانه گرفته تا بحرانهای شدید روانی.
مسئولیت جامعه چیست؟
در برابر وضعیت موجود، واکنشهای سادهانگارانه مثل ممنوع کردن یا ترساندن پاسخگو نیست. مسئله پیچیدهتر از آن است که با محدودیت حل شود. آنچه نیاز است، آموزش سواد دیجیتال و سواد هیجانی است.
نوجوان باید یاد بگیرد که هوش مصنوعی یک ابزار است، نه یک مرجع نهایی. باید بتواند بین پاسخ مناسب و پاسخ احتمالی تفاوت قائل شود. همچنین باید فضای گفتوگوی انسانی در خانواده، مدرسه و جامعه تقویت شود تا نیاز به جایگزینهای دیجیتال کاهش یابد.
از سوی دیگر، توسعهدهندگان این فناوری نیز مسئولیت دارند. طراحی سیستمهایی که وابستگی افراطی ایجاد نکنند، شفافیت در محدودیتها و هشدارهای مناسب درباره تصمیمهای حساس، میتواند بخشی از راهحل باشد.
در نهایت، مسئله اصلی شاید نه هوش مصنوعی، بلکه کیفیت روابط انسانی ما باشد. هرچه این روابط ضعیفتر شوند، فضا برای جایگزینهای مصنوعی بیشتر خواهد شد؛ و هرچه این فضا گستردهتر شود، بازگشت به تعاملات واقعی دشوارتر. این چرخهای است که اگر به آن توجه نشود، میتواند آرام و بیصدا، نسل جدیدی را در اتاقکهای شیشهای خودمحصور کند.
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