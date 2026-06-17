به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیدعباس صالحی با اشاره در دیدار با خانواده شهدای در لامرد به جایگاه والای این دوران اشاره کرد: این مقطع از تاریخ ایران، دوره‌ای زرین و طلایی است؛ البته ما برای تبیین این جایگاه، از تمثیل اهل‌بیت سیدالشهدا(ع) و یاران ایشان استفاده می‌کنیم؛ در حالی که فاصله آن عظمت با هر مثال و تشبیهی چنان زیاد است که اساسا مقایسه کردن نیز دشوار به نظر می‌رسد.

عاشورا فرصتی تاریخی بود؛ جنگ تحمیلی نیز چنین فرصتی برای ایران است

وی با به‌کارگیری تشبیه تاریخی از واقعه کربلا، افزود: اما همان‌گونه که حادثه کربلا و عاشورا فرصتی تاریخی برای اسلام و تشیع پدید آورد، اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم رخ داده نیز فرصتی برای ایران عزیز ماست؛ برای ایران اسلامی، ایران انقلابی و ایران اهل‌بیتی؛ بی‌تردید این حوادث زمینه‌ساز یک دوره جهش تازه خواهد شد و خون‌های پاکی که پشتوانه این جهش هستند، آینده‌ای روشن را رقم خواهند زد.

تاکید رهبری بر هنر دفاع مقدس، برای تاب‌آوری ملی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه راهبردی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تاکید رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بر ادبیات و هنر دفاع مقدس نیز با همین نگاه صورت گرفت؛ اینکه این آثار، جان‌مایه‌ای برای تقویت تاب‌آوری ملی و استمرار مسیر پیشرفت کشور فراهم می‌کنند.

وظیفه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در این مسیر سنگین است

صالحی با خطاب قرار دادن فعالان عرصه فرهنگ و رسانه، خاطرنشان کرد: در ادامه این راه، وظیفه ما به عنوان اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آن است که مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

حادثه لامرد، آزمایشگاه سلاح جدید دشمن و روایتگر مظلومیت و حماسه ایرانیان بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حادثه موشک باران لامرد در اولین روز جنگ تحمیلی سوم را روایتی از مظلومیت، حماسه و مقاومت ملت ایران دانست و گفت: این کار قتل عامی انسانی و آزمایشی برای سلاحی جدید بود چون دشمن قصد داشت منطقه را میدانی برای تمرین و فروش تجهیزات نظامی خود قرار دهد.

سید عباس صالحی، همچنین در حاشیه دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان در لامرد و اهالی فرهنگ و رسانه این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ملت شهیدپرور ایران، مردم خوب استان فارس و به طور خاص مردم ولایی و شهیدپرور لامرد، شاهد اتفاقی سخت، تلخ و ویژه در روز اول جنگ تحمیلی بودند که با خود حماسه‌های فراوانی داشت.

وی افزود: روایت این اتفاق با کندی صورت گرفت، اما جریان لامرد بخشی دیگر از جنایت های ددمنشانه و اهریمنانی را که به ایران عزیز ما تجاوز کردند، به نمایش گذاشت؛ اینکه دشمن چهار موشک را به این منطقه شلیک کرد که قبل از اصابت به زمین، در ارتفاع ۱۵ متری منفجر شده و هر موشک حاوی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار ترکش بود، نوعی قتل عام انسانی را رقم زد؛ خوشبختانه شرایط آن روز به گونه‌ای بود که خداوند کمک کرد و تعداد شهدا کمتر بود؛ اما جریان لامرد مبنایی برای یکی از قتل عام‌های وحشیانه و بسیار گسترده در این سرزمین شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این حادثه همچنین آزمایش یک سلاح جدید توسط دشمن بود که آنها قصد داشتند تمرین آن را در اینجا آغاز کرده و این منطقه را میدانی برای آزمایش های نظامی و فروش های بعدی خود قرار دهند؛ مردم شهیدپرور لامرد از همان ابتدای وقوع این حادثه، آن را به عنوان یک حماسه در دل خود جای دادند و امروز، شهدا و مجروحان این واقعه، روایتگران این مظلومیت خاص ملت ایران هستند.

صالحی افزود: کسانی که در این اتفاق به شهادت رسیدند، مجروحان عزیزی که هنوز رنج مجروحیت را تحمل می کنند، همگی روایتگران این زخم عمیق بر پیکره ملت ایران در یکی از بزرگترین تجاوزهایی هستند که به این سرزمین، منطقه و جهان شد.

رسالت اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در روایت مظلومیت

وی با تاکید بر وظیفه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، بیان کرد: ما به عنوان اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موظفیم که این مظلومیت را روایت کنیم؛ در روز اول محرم هستیم و همانطور که بارها شنیده ایم، اگر زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می ماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: حوزه روایت، حوزهای اساسی برای بازگویی مظلومیت های مردم ایران و همچنین رشادت ها و حماسه هایی است که آفریدند تا دشمنان ایران بدانند که هرگونه طمع به این مرز و بوم و خاک، با پاسخی سنگین از سوی مردم غیور و سلحشور ایران روبرو خواهد شد.

حادثه لامرد، میناب و ناوچه دنا؛ سه ضلع مظلومیت مردم ایران

صالحی با اشاره به حمایت از ناشران و تولیدکنندگان آثار مرتبط با شهدای لامرد، افزود: باید تلاش کرد مسئله لامرد، حادثه میناب و ناوچه دنا، به عنوان سه ضلع اصلی مظلومیت مردم ایران در دفاع مقدس سوم، در معرض دید قرار گیرد؛ تلاش ما این است که با روایتگری، نسل های آینده را به این دوره تاریخی پیوند دهیم.