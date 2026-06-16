به گزارش خبرنگار مهر، سعید تاملی ظهر سه شنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور ارزیابان وزارت بهداشت پیرامون استقرار و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سمنان، بیان کرد: موفقیت این طرح نیازمند توجه همزمان در تمامی ابعاد اجرایی، مدیریتی، ساختاری و فرهنگی است.

وی با تاکید به اینکه نظام ارجاع سلامت کار تیمی که نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین بخشی است، ادامه داد: تحقق این هدف تعهد به اجرای بی کم و کاست همه ارکان این طرح را می‌طلبد.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید به اینکه افزایش دسترسی عادلانه به خدمات و مدیریت هزینه های درمان از مزایای این طرح است، یادآور شد: این محاسن باید از طریق رسانه ها به مخاطبان اطلاع رسانی شود.

تاملی شناخت و آگاهی مردم را مهمترین شاخص ارزیابی موفق نظام ارجاع سلامت در مناطق پایلوت دانست و اظهار کرد: زمانی می توان به اهداف طرح دست یافت که مردم به خوبی با ساز و کار و اهداف نظام ارجاع سلامت آشنا شوند.

وی به اطلاع رسانی مستمر و هدفمند تاکید داشت و افزود: آگاهی بخشی صحیح و تبیین مزایای برنامه باید مدام مطرح شود. تا نقش مردم در میزان استقبال از طرح به خوبی ایفا شود.