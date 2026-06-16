برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امتحانات نهایی دانش‌آموزان قرار بود ۱۳ تیر آغاز شود که به دلیل هم‌زمانی با ایام تشییع رهبر شهید انقلاب تغییر کرد و حالا قرار است از ۲۰ تیر آغاز شود. بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، آزمون‌های غیر نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا پیش از شروع آزمون‌های نهایی پایان یابند.

برگزاری آزمون‌های متقاضیان طرح جامع، تعیین پایه، تغییر رشته، جهش تحصیلی، داوطلبان آزاد و دروس غیرحضوری دوره‌های تحصیلی به شیوه حضوری برنامه‌ریزی و در بازه زمانی برگزاری آزمون‌های نهایی انجام می‌شود.

مدارس باید در اسرع وقت برنامه آزمون را بدون تغییر در محل مناسب نصب کرده و علاوه بر آن تاریخ و زمان برگزاری آزمون‌های هر رشته را به نحو مقتضی و با بهره‌برداری از ظرفیت پیام رسان‌های مدرسه به اطلاع تمام دانش آموزان و داوطلبان آزاد برساند.

دانش‌آموزان شرکت کننده در آزمون‌های نهایی، نشانی مراکز آزمون و کارت ورود به جلسه خود را ممهور به مُهر، از مدرسه محل تحصیل و سایر شرکت کنندگان با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و یا اداره آموزش و پرورش منطقه دریافت کنند.

دانش‌آموزان متقاضی شرکت در این آزمون‌ها به صورت مهمان، لازم است حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری اولین آزمون، درخواست خود را به اداره آموزش و پرورش مبدا و مقصد ارائه کنند.

سؤالات آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس مفاد راهنمای عملی ارزشیابی و جداول بارم‌بندی متناسب با اهداف، محتوا و ارزشیابی دروس طراحی می‌شوند. به منظور آگاهی از نحوه طراحی سؤالات و آمادگی بیشتر دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌ها، محتوای آموزشی شامل راهنمای عمل ارزشیابی، بارم‌بندی محتوای دروس و بسته‌های آموزشی به تفکیک هر درس با مشارکت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دبیرخانه‌های راهبری کشوری تولید شده به انضمام برنامه آزمون‌ها با مراجعه به نشانی azmoon.medu.ir قابل دسترسی است.