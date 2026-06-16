عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در گلپایگان کلید خورد

حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره‌برداری از بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های ذیربط باید با هم‌افزایی و همکاری لازم زمینه موفقیت این بازارچه را فراهم کنند تا این طرح به عنوان یک الگوی موفق در سطح شهرستان شناخته شود.

وی افزود: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، می‌تواند در ایجاد تعادل بازار، کاهش نوسانات قیمت و ساماندهی عرضه میوه و سایر محصولات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان گلپایگان گفت:توسعه چنین بازارچه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار، افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی شهرستان داشته باشد.

بازارچه‌های عرضه مستقیم در سایر نقاط گلپایگان توسعه می‌یابد

شهریار رضایی مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان و با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار کرد: حذف واسطه‌های غیرضروری و تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات تازه و با قیمت مناسب ارائه شود.

وی افزود:آخرین وضعیت آماده‌سازی غرفه‌های بازارچه مورد بررسی قرار گرفت. این مجموعه با همکاری شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه احداث شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، از ابتدای فصل تابستان تا پایان فصل پاییز در اختیار کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران ثبت‌نام‌شده قرار خواهد گرفت تا محصولات تولیدی خود را بدون واسطه و به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان عرضه نمایند.

رضایی نیز با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی گفت: تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تولید محصولات خود متحمل هزینه‌ها و زحمات فراوانی می‌شوند، اما در بسیاری از موارد ناگزیر هستند محصولات خود را با سود اندک در اختیار واسطه‌ها قرار دهند.

وی ادامه داد،راه‌اندازی بازارچه «از مزرعه تا سفره» فرصتی ارزشمند برای حمایت از کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران شهرستان فراهم می‌کند تا محصولات خود را با قیمت منصفانه عرضه کرده و سهم بیشتری از ارزش افزوده تولیداتشان را کسب نمایند.

به گفته وی،اجرای این طرح علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، موجب دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات تازه، سالم و باکیفیت تولیدشده توسط کشاورزان گلپایگانی با قیمت مناسب‌تر خواهد شد که این امر در نهایت به نفع هر دو بخش تولید و مصرف است.

رضایی بر تسریع در فراهم‌سازی شرایط لازم برای آغاز به کار بازارچه تأکید کرد: در صورت استقبال مناسب تولیدکنندگان و شهروندان، اجرای بازارچه‌های مشابه در سایر نقاط شهرستان نیز مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

وی بر تسریع در فراهم‌سازی شرایط لازم برای آغاز به کار بازارچه تأکید کرد: در صورت استقبال مناسب تولیدکنندگان و شهروندان، اجرای بازارچه‌های مشابه در سایر نقاط شهرستان نیز مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.