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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

اعلان عزای حسینی با حضور بانوان ارومیه ای

اعلان عزای حسینی با حضور بانوان ارومیه ای

ارومیه- اعلان عزای حسینی همزمان با اولین روز ماه محرم با حضور بانوان، دختران نوجوان و جوانان ارومیه ای برگزار شد.

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کد مطلب 6862109

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