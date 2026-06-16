https://mehrnews.com/x3cm34 ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰ کد مطلب 6862109 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰ اعلان عزای حسینی با حضور بانوان ارومیه ای ارومیه- اعلان عزای حسینی همزمان با اولین روز ماه محرم با حضور بانوان، دختران نوجوان و جوانان ارومیه ای برگزار شد. دریافت 32 MB کد مطلب 6862109 کپی شد مطالب مرتبط آیین های عزاداری محرم در گیلان؛ از چهل منبر تا کرب زنی لاهیجان مرتاض: قدرت درک و تفکر ابزار مقابله با جنگ شناختی برابر دشمنان است محرم در حرم رضوی با رویکرد تبیین پیام عاشورا و پاسداشت «امام شهید» منطقه زینبیه استانبول سیاهپوش محرم شد؛ آغاز برنامه های عزاداری اقامه عزای محرم در ۱۳۰۰ هیئت؛ هیئات شاخص چهارمحال و بختیاری را بشناسید برچسبها حسینیه ایران ماه محرم و صفر زنان
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