اقامه عزای محرم در ۱۳۰۰ هیئت؛ هیئات شاخص چهارمحال و بختیاری را بشناسید

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ استان چهارمحال و بختیاری در طلیعه محرم اباعبدالله الحسین (ع) و در حالی که با عنایت الهی و اقتدار و صلابت نیروهای مسلح و ملت مبعوث در جنگ تحمیلی سوم بر دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی پیروز شد، دیگربار سوگوار و سیاه‌پوش مصیبت کربلا شده است. در این ایام همچون سراسر ایران اسلامی، مردم استان چهارمحال و بختیاری با برپایی آیین‌های سوگواری در مساجد و تکایا و حسینیه‌ها، امامزادگان و بقاع متبرکه، هیئات مذهبی، کوچه‌ها و محله‌ها و ... عشق و ارادت خاص خود را به حضرت سیدالشهدا اعلام می‌دارند.

فعالیت ۱۳۰۰ هیئت مذهبی در چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۳۰۰ ثبت شده در استان فعالیت دارد، اظهار کرد: در حال حاضر فرآیند تخصیص سهمیه تنظیم بازار اقلام و کالاهای ضروری ویژه محرم برای هیئت‌های مذهبی استان در حال انجام است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اقلام حمایتی به هیئات درخواست کننده تعلق می‌گیرد، ادامه داد: این اقلام به هیئت‌های مذهبی با معرفی نامه سازمان تبلیغات و امور مساجد جهت اقامه عزای سید الشهدا (ع) عرضه می‌شود.

داوری با تأکید بر اینکه محافل و مجالس عزاداری حسینی در دهه محرم امسال باید روایت دستاوردها و پیروزی‌های ملت مبعوث در برابر ائتلاف دشمنان متخاصم باشد، افزود: هیئات عزاداری محرم و دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی در خیابان‌ها و میدان‌های جای‌جای استان باید یادآور فتح ملت مبعوث ایران بر خصم باشد.

این کارشناس مسائل دینی با تأکید بر اینکه کار هیئت از سیاست جدا نیست، افزود: به مسئولان و متولیان هیئات خاصه در شرایط حساس کنونی کشورمان تأکید شد هیئات باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که جوانان و نوجوانان نسبت به شرایط کشور و انقلاب حساسیت پیدا کنند.

وی با یادآوری جهاد و مبارزه و مقاومت مردم ایران در سنگر خیابان، گفت: بر این اساس، خط محتوایی محرم امسال با تکیه بر ۱۲ آیه محوری ذیل نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» ترسیم شده و در اختیار مبلغان و مبلغات و سخنرانان دهه محرم قرار گرفته است که محافل حسینی در هیئات بعد از اجتماعات شبانه در شهرها و روستاها برگزار می‌شود.

در ادامه مروری بر برنامه سوگواری دهه اول محرم در برخی هیئات شاخص شهرکرد و برخی شهرستان‌ها مرور شده است.

هیئت انصارالمهدی شهرکرد؛ کنش‌گری صد در صدی دانش‌آموزان

همزمان با دهه اول محرم، هیئت‌های انصارالمهدی (عج) به‌عنوان هیئت شاخص دانش‌آموزی در اکثر مناطق آموزش و پرورش چهارمحال‌وبختیاری به برپایی محافل و مجالس سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می‌پردازند. مسئولان و دست‌اندرکاران و اعضای این هیئت از صفر تا صد، دانش‌آموزان هستند و بزرگ‌ترها نقش هدایتگری و راهنمایی دارند و خود دانش‌آموزان در کارها دخیل هستند.

دانش‌آموزان پسر این هیئت در شهرکرد امسال نیز همچون سال‌های گذشته در مهدیه مصلی امام خمینی (ره) این شهر مراسم دهه محرم را با به کارگیری خلاقیت و نوآوری در برنامه‌ها برپا می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ابراهیمی، استاد و سخنران کشوری سخنران محافل دانش‌آموزان است و مجلس روضه نیز با نوای مداحان اهل بیت علیهم السلام قاسمعلی محسنی، محمدحسین احمدی و امین سهرابی برگزار می‌شود.

هیئت یا زهرای شهرکرد؛ برپایی عزای حسینی بعد از تجمعات مردمی

عزاداران حسینی در محله میرآباد غربی شهرکرد هر شب از ساعت ۲۲ و پس از پایان تجمعات مردمی شبانه، می‌توانند از مراسم عزای حسینی به همت هیئتی‌های هیئت یا زهرا (س) در مسجد حضرت زینب (س) واقع در چهارراه ابوریحان، انتهای خیابان پژمان بهره‌مند شوند.

این برنامه از شامگاه ۲۶ خردادماه به مدت ۱۰ شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرودی و با نوای سید حسن عبدالله‌زاده، رضا قلی‌پور، امیررضا آزوغ و عباس صابری برگزار می‌شود.

هیئت حسین جان بروجن؛ میدان دادن به استعدادهای نوجوان

هیئت حسین جان (ع) بروجن در ایام محرم پذیرای عموم عزاداران در مسجد جامع مرحوم مدنی، موقوفه حاج سلیمان، فلکه شهید ناغانی است. این هیئت از ۲۵ خرداد به مدت ۱۲ شب بعد از نماز مغرب و عشاء پذیرای عزاداران حسینی در شهر بروجن است. حجت‌الاسلام رحیمی و حجت‌الاسلام برجیان از اساتید حوزه علمیه بروجن سخنرانان این محفل نورانی هستند.

این هیئت با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت به همت یک جمع کاربلد در حوزه آموزش قرآن و مداحی، در مبحث مداحی به نوجوانان و جوانان میدان داده و خوشبختانه استعدادیابی و پرورش مداح در خود هیئت انجام شده است و نیازی به مداح خارج از شهرستان احساس نمی‌شود.

هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) شهر بن؛ عزاداری به نیابت از شهید جنگ رمضان

جوانان انقلابی هیئت محبان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهر بن که به حسینیه چهارمحال و بختیاری معروف است امسال طی هم‌افزایی با قرارگاه فرهنگی اجتماعی نورالهدی و هیئت امنای گلزار شهدای بن، مراسم هیئت را در گلزار مطهر شهدا برپا می‌کنند. این برنامه که از ۲۵ خردادماه ساعت ۲۱ به مدت ۱۲ شب برگزار می‌شود به نیابت از شهید خادم الحسین (ع)، شهید «جعفر مرزبان بنی» از شهدای جنگ رمضان میزبان عزاداران حسینی است.

تلاوت قرآن در آغاز مراسم، بخش نمایشی، سخنرانی، روضه و نوحه‌خوانی و نیز برپایی نمایشگاه کتاب، مسابقه کتابخوانی، غرفه کودک، غرفه مشاوره تخصصی و خانواده از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت در دهه اول هستند.

اختصاص محل پارک مناسب برای اتومبیل‌های شخصی، تمهیدات ایمنی از جمله تعبیه کپسول گاز در تکیه و فعالیت مأموران انتظامات و حراست در طول برنامه‌ها برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم پیش‌بینی شده است.

جوانان هیئت جوانان یاحسین شلمزار؛ برپایی محافل «ایران حسین»

مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۸ با عنوان «ایران حسین» در خیمه‌گاه هیئت یاحسین جوانان شلمزار در مسجد حضرت ابالفضل شلمزار از ۲۵ خردادماه آغاز شده به مدت ۱۰ شب در ساعت ۲۱:۳۰ پذیرای سوگواران حسینی در این شهر است.

این محافل به کلام حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صفی و نوای مداحان اهل بیت سید مجید حسینی، حسین رفیعی و عباس مسعودی برگزار می‌شود.

امسال با ورود گروه جدیدی از جوانان فعال و پای کار، روح تازه‌ای در کالبد این هیئت دمیده شده است، کادری از جوانان پرانرژی که هر کدام پرچمی از حماسه را به دست گرفته‌اند. از موکب‌دارانی که از دل‌های تشنه پذیرایی می‌کنند تا سنج‌زنان و دمازنان عاشقی که ضرب آهنگ حماسه را با دستانشان کوک می‌کنند.

هیئت عزاداران حسینیه شهید سید اصغر میراحمدی؛ محفل بختیاری‌های ولایت‌مدار

در باباحیدر از توابع شهرستان فارسان، بختیاری‌های مومن و ولایت‌مدار در هیئت عزاداران حسینیه شهید سید اصغر میراحمدی میزبان همشهری‌های خود در خیمه عزای اباعبدالله الحسین علیه السلام هستند.

این مراسم معنوی در دهه اول محرم هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود و شامل مراسم روضه و سخنرانی است.

حجج اسلام علیدوستی، رضایی‌نژاد، یزدان‌پناه و رحیمی سخنرانان این مراسم هستند؛ سوگواران حسینی همچنین از نوای روضه جمعی از مداحان اهل بیت شهرستان فارسان از جمله سیدمحمدتقی میراحمدی، مصطفی رضوی، نبی‌الله باقری و سیدحسین میراحمدی بهره می‌برند.

هیئت محبان حضرت مهدی؛ میزبان سوگواره «بصیرت عاشورایی»

آستان مقدس امامزاده عزیزالله اردل امسال میزبان سوگواره «بصیرت عاشورایی» بانوان این منطقه در دهه محرم است که به همت هیئت محبان حضرت مهدی (عج) و همکاری و مشارکت مرکز افق بقعه این امامزاده عظیم‌الشان برگزار می‌شود.

این محفل نورانی ویژه بانوان و با سخنرانی و مداحی سخنرانان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام همه روزه از ساعت ۱۵:۳۰ از ۲۶ تا ۳۰ خردادماه برگزار می‌شود.

اجتماع هیئات مذهبی لردگان در دهه اول محرم لردگان

مراسم دهه اول محرم با اجتماع هیئات مذهبی شهرستان لردگان به یاد سیدالشهدای انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای و در بیعت با خلف صالح ایشان، امام ثالث انقلاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای برگزار می‌شود.

این مراسم از ۲۵ خرداد تا ۴ تیرماه به مدت ۱۱ شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه لردگان برگزار می‌شود.

عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) همچنین از نوای روضه و مداحی یوسف خالدی، مجتبی بخشایش، مهدی رحیمی، سیدحسین موسوی، و یوسف بابامیر بهره‌مند می‌شوند.

این محفل نورانی و اجتماع مردمی هر شب رأس ساعت ۲۱:۳۰ در بلوار کلانتری روبروی فرمانداری لردگان میزبان سوگواران حسینی است.

هیئت مسجد جامع المهدی شهر آلونی؛ برپایی نشست‌های تبیینی

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام در مسجد جامع المهدی (عج) شهر آلونی، شهرستان خان‌میرزا به مدت ۱۱ شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء ویژه برادران و خواهران برگزار می‌شود و در پایان برنامه، عزاداران حسینی میهمان سفره اهل بیت علیهم السلام هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، حجت‌الاسلام بهرامی، امام جمعه بن، حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه لردگان و حجت‌الاسلام مرتضایی سخنرانان جلسه تبیینی و بصیرتی این محفل معنوی هستند.

عزاداران همچنین از محفل روضه مداحان و ذاکرین اهل بیت (ع) شهرستان، محمد معظم، یاسر عکاشه و محمدمهدی حسین‌پور بهره‌مند خواهند شد.

هم‌افزایی هیئت علی اکبر و ثارالله هفشجان در شب‌های حماسه مردمی

امسال با هم‌افزایی هیئت حضرت علی اکبر و هیئت ثارالله شهر هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد، برنامه دهه اول محرم از شب اول محرم به مدت ۱۱ شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در میدان امام (ره) همراه با تجمعات مردمی برگزار می‌شود.

این محفل معنوی با سخنرانی آیت‌الله کیوانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری و حجت‌الاسلام ابراهیم صادقی، استاد حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

سینه زنی و زنجیر زنی و روضه‌خوانی با نوای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از دیگر بخش‌های این محفل نورانی است.