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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

منطقه زینبیه استانبول سیاه‌پوش محرم شد؛ آغاز برنامه های عزاداری

منطقه زینبیه استانبول سیاه‌پوش محرم شد؛ آغاز برنامه های عزاداری

با نزدیک شدن به ماه محرم، منطقه زینبیه در شهر استانبول ترکیه رنگ و بوی عزا به خود گرفت و خیابان ها و معابر از آغاز آمادگی‌ها برای برگزاری آیین‌های عزاداری سیدالشهدا(ع) حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه زینبیه در شهراستانبول همزمان با فرارسیدن ایام ماه محرم، جامه عزا بر تن کرد و نشانه‌های سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در جای‌جای این منطقه نمایان شد.

بر اساس بیانیه مسجد و مرکز فرهنگی الزینبیه در استانبول که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد، پرچم‌های سیاه و شعارهای حسینی از جمله «لبیک یا حسین» در خیابان زینبیه و مناطق اطراف آن نصب شده و مقدمات برگزاری مراسم سالانه عزاداری ماه محرم در حال انجام است.

مسجد و مرکز فرهنگی زینبیه از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز دینی و فرهنگی پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در ترکیه و اروپا به شمار می‌رود و در طول سال میزبان برنامه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است.

این مرکز در مناسبت‌هایی همچون عاشورا، اربعین حسینی و دیگر آیین‌های اسلامی، پذیرای جمعیت گسترده‌ای از شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع) از نقاط مختلف ترکیه و کشورهای اروپایی است.

آماده‌سازی‌های گسترده برای ماه محرم در منطقه زینبیه، بازتاب‌دهنده جایگاه و حضور پررنگ شعائر حسینی در ترکیه است؛ جایی که هر ساله به یکی از مهم‌ترین کانون‌های برگزاری مراسم سوگواری عاشورا و بزرگداشت نهضت امام حسین(ع) تبدیل می‌شود.

منطقه زینبیه در ایام محرم، با برپایی مجالس عزاداری، مراسم سینه‌زنی و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، جلوه‌ای از پیوند عاطفی و اعتقادی شیعیان با قیام عاشورا را به نمایش می‌گذارد؛ قیامی که پیام عدالت‌خواهی، آزادگی و کرامت انسانی آن، فراتر از مرزهای جغرافیایی، در میان ملت‌های مختلف جهان طنین‌انداز شده است.

منطقه زینبیه استانبول سیاه‌پوش محرم شد؛ آغاز برنامه های عزاداری

منطقه زینبیه استانبول سیاه‌پوش محرم شد؛ آغاز برنامه های عزاداری

منطقه زینبیه استانبول سیاه‌پوش محرم شد؛ آغاز برنامه های عزاداری

کد مطلب 6861955
سیده فاطمه سادات کیایی

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