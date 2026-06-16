به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه زینبیه در شهراستانبول همزمان با فرارسیدن ایام ماه محرم، جامه عزا بر تن کرد و نشانههای سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در جایجای این منطقه نمایان شد.
بر اساس بیانیه مسجد و مرکز فرهنگی الزینبیه در استانبول که در حسابهای رسمی خود منتشر کرد، پرچمهای سیاه و شعارهای حسینی از جمله «لبیک یا حسین» در خیابان زینبیه و مناطق اطراف آن نصب شده و مقدمات برگزاری مراسم سالانه عزاداری ماه محرم در حال انجام است.
مسجد و مرکز فرهنگی زینبیه از مهمترین و بزرگترین مراکز دینی و فرهنگی پیروان مکتب اهلبیت(ع) در ترکیه و اروپا به شمار میرود و در طول سال میزبان برنامههای مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است.
این مرکز در مناسبتهایی همچون عاشورا، اربعین حسینی و دیگر آیینهای اسلامی، پذیرای جمعیت گستردهای از شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع) از نقاط مختلف ترکیه و کشورهای اروپایی است.
آمادهسازیهای گسترده برای ماه محرم در منطقه زینبیه، بازتابدهنده جایگاه و حضور پررنگ شعائر حسینی در ترکیه است؛ جایی که هر ساله به یکی از مهمترین کانونهای برگزاری مراسم سوگواری عاشورا و بزرگداشت نهضت امام حسین(ع) تبدیل میشود.
منطقه زینبیه در ایام محرم، با برپایی مجالس عزاداری، مراسم سینهزنی و برنامههای فرهنگی و مذهبی، جلوهای از پیوند عاطفی و اعتقادی شیعیان با قیام عاشورا را به نمایش میگذارد؛ قیامی که پیام عدالتخواهی، آزادگی و کرامت انسانی آن، فراتر از مرزهای جغرافیایی، در میان ملتهای مختلف جهان طنینانداز شده است.
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