اهدای عضو مرد ۵۶ ساله لشت نشایی به ۳ بیمار نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقیقی، رئیس بیمارستان رازی رشت، با اعلام این خبر اظهار کرد: دو کلیه و کبد اصغر قلیزاده، مرد ۵۶ ساله لشت نشایی که در ۲۳ خرداد ماه بر اثر سانحه تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، امروز با رضایت خانوادهاش به سه بیمار بدحال نیازمند پیوند اهدا شد.

وی با بیان اینکه گیلان به لحاظ پیوند اعضا در جایگاه نهم کشور قرار دارد، افزود: هم اکنون ۱۵۰ بیمار کلیوی در گیلان در انتظار خانواده های سخاوتمند برای اهدای عضو هستند.

رئیس بیمارستان رازی رشت تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۶ نفر در گیلان اهدا شده است که این اقدام خداپسندانه، نویدبخش امید به زندگی دوباره برای بیماران نیازمند است.

حقیقی در پایان از خانواده مرحوم قلیزاده به دلیل این اقدام انساندوستانه و تأثیرگذار قدردانی کرد و گفت: فرهنگ اهدای عضو باید در جامعه نهادینه شود تا بتوانیم جان بسیاری از بیماران را نجات دهیم.