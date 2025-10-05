ریماز: اهدای عضو مرد رامسری به ۳ بیمار نیازمند جان دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ریماز اظهار کرد: اعضای بدن رضا ساحلی مرد ۵۰ ساله رامسری که به دلیل آسیب شدید به ناحیه سر در یک سانحه تصادف در سفر به گیلان دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

وی افزود: کلیه‌های این بیمار در بیمارستان رازی رشت به دو بیمار با نارسایی شدید کلیوی پیوند زده شد و کبد وی نیز برای پیوند، با پرواز سریع به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل گردید.

رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با قدردانی از کادر درمان بیمارستان‌های پورسینا و رازی رشت و همچنین بیمارستان بوعلی شیراز، گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۴۳۲ یا مراجعه به سامانه اینترنتی www.ehdacenter.ir کارت اهدای عضو دریافت کنند.

ریماز در پایان خاطرنشان کرد: امسال اعضای بدن ۱۸ بیمار مرگ مغزی در استان گیلان به بیماران نیازمند اهدا شده است.