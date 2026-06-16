به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز سهشنبه در آیین کلنگزنی پلهای دوقلوی «قاضی» و «افلاک» در مجاورت پل تاریخی «صفوی»، با اشاره به سلسله پروژههای تحولآفرین در مرکز شهر خرمآباد، اظهار داشت: پیرامون قلعه تاریخی «فلکالافلاک»، پس از تخلیه پادگان امام حسین (ع) و اجرای فعالیتهای عمرانی، یکی از موضوعات اساسی، تسهیل دسترسیها و روانسازی ترافیک در این پهنه است که به طور ویژه موردتوجه قرار دارد.
وی افزود: پل تاریخی «صفوی» بهعنوان یک گنجینه تاریخی، در نهایت باید به پیادهراه تبدیل شود و در همین راستا، طراحی دو پل در بالادست و پاییندست این اثر تاریخی انجام شده است.
استاندار لرستان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع این موانع، تصریح کرد: با پیگیریهای جدی و هماهنگی بین شهرداری و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مجوز شروع عملیات اجرایی این پلها اخذ شد و امروز شاهد کلنگزنی آنها هستیم.
شاهرخی با تقدیر از خانواده محترم و متشخص «قاضی» که تقبل تأمین مالی پل جنوبی را بر عهده گرفتهاند، تصریح کرد: این پل که به نام «قاضی» نامگذاری شده، در مجاورت سایت جدید قلعه «فلکالافلاک» و منطقه «باغ دختران» احداث میشود و بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد که بهعنوان یک پل خیر ساز در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. از طرف خودم و همه شهروندان از این اقدام خداپسندانه صمیمانه تشکر میکنم.
وی افزود: علاوه بر این، در بالادست پل «صفوی» نیز پل دیگری تحت عنوان پل «افلاک» احداث میشود که بهصورت روگذر و زیرگذر طراحی شده و بهشدت در تسهیل تردد شهری مؤثر خواهد بود.
استاندار لرستان با تأکید بر تأثیر این پروژهها در بهبود ترافیک شهری، بیان کرد: با اجرای این دو پل و همچنین تعریض معابر اطراف قلعه «فلکالافلاک» و احداث رمپ و کنارگذر در کنار پل «صفوی»، گرفتاری امروز مردم در تردد از جنوب به شمال شهر خرمآباد به طور چشمگیری مرتفع خواهد شد و فضای بسیار مناسبی در مرکز شهر ایجاد میشود.
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